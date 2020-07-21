Путин заявил, что оборонные предприятия Крыма точно будут загружаться заказами

Президент России отметил, что заказы по линии ОПК в целом по полуострову достаточно большие

КЕРЧЬ, 20 июля. /ТАСС/. Оборонные предприятия Крыма будут загружаться заказами со стороны государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.

Он отметил, что заказы по линии ОПК в целом по полуострову достаточно большие. "Конечно, мы все время думаем на тему о том, что еще дополнительно делать. Но загружать предприятия Крыма будем точно", - сказал Путин, отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего получения заказов частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Крыму.

Президент напомнил о мерах поддержки этой сферы по линии госпрограммы развития ОПК, которая реализуется уже много лет. "Надо сказать, что вовремя это учредили, потому что в значительной степени переоснастили производственную базу", - заметил глава государства.

Он обратил внимание, однако, что для частных предприятий в этой связи есть определенные проблемы. "Если государство вкладывает какие-то средства в частные предприятия, то, естественно, государство тогда ждет, чтобы частник передал часть акций своего предприятия. Кого-то это устраивает, кто-то на это идет для того, чтобы поднять уровень своего предприятия, в некоторых случаях даже идут на утрату контрольного пакета", - сказал Путин. Президент добавил, что есть и другой инструмент поддержки - по линии Фонда развития промышленности, который выдает займы под очень низкий процент.