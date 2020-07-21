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Военное обозрение

Обозреватель в Китае: Двигатели АЛ-31Ф не обеспечивают повышения боевого радиуса J-20

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Источник изображения: topwar.ru

В китайских тематических СМИ не сходит с основных полос тема о том, что истребителям J-20 не хватает по-настоящему мощных двигателей китайского производства. В который раз отмечается, что китайские авиастроители достигли «высот» в применении «стелс-технологий», создании планера с использованием современных композитных материалов, но с двигателями пока проблема.

Китайский обозреватель Ху Микай пишет, что у истребителей J-20 «диагностирована сердечная недостаточность». Этим термином китайский автор обозначает проблемы с авиадвигателями, которые характерны как для J-20, так и для разрабатываемого J-31.

Из материала Ху Микая:

Сейчас J-20 оснащены российскими двигателями АЛ-31Ф или китайскими WS-10. Но их производительность пока низка для тех задач, которые ставятся перед истребителями пятого поколения. Российские двигатели этой модели не обеспечивают повышения боевого радиуса J-20. По планам боевой радиус составляет свыше 2 тыс. км, но на самом деле он не превышает 1,5 тыс. км.

Связано ли это именно с российскими двигателями?

По словам китайского обозревателя, "большой надеждой китайских авиастроителей является двигатель WS-15".

Целевые показатели тяги по этому двигателю – не менее 18 тонн. На данный момент говорится о том, что удалось довести показатель тяги китайских авиадвигателей до 16 тонн, но после этого разработки «забуксовали». Повышение тяги двигателя приводит к скачкообразному росту расхода топлива, что, конечно же, негативно сказывается на радиусе боевого применения китайского самолёта нового поколения. В итоге вместо 2000 км и появляются значения, на четверть меньшие заявленных показателей.

Ху Микай надеется на то, что когда двигатели WS-15 будут доведены до ума, "боевая эффективность китайских истребителей революционно повысится".

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Страны
Китай
Россия
Продукция
J-20
J-31
WS-10
АЛ-31Ф
Проекты
Истребитель 5 поколения
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