Фрегаты модернизированного проекта 22350 могут получить до 24 ячеек для крылатых ракет

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов отметил, что у базовой версии 16 ячеек для запуска крылатых ракет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фрегаты модернизированного проекта 22350 могут получить до 24 ячеек для запуска крылатых ракет по сравнению с 16 у его базовой версии, сказал в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Я думаю, что будет 24",- сказал он.

В понедельник на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге заложили два новых фрегата модернизированного проекта 22350, которые будут названы "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".