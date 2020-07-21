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ТАСС

Фрегаты модернизированного проекта 22350 могут получить до 24 ячеек для крылатых ракет

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Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов отметил, что у базовой версии 16 ячеек для запуска крылатых ракет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фрегаты модернизированного проекта 22350 могут получить до 24 ячеек для запуска крылатых ракет по сравнению с 16 у его базовой версии, сказал в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Я думаю, что будет 24",- сказал он.

В понедельник на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге заложили два новых фрегата модернизированного проекта 22350, которые будут названы "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
пр. 1155
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