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ТАСС

Роскосмос запустил свой канал в Telegram

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

У госкорпорации уже есть аккаунты во "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr и на "Одноклассниках"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Роскосмос запустил свой официальный канал в мессенджере Telegram, следует из сообщения, размещенного в понедельник на сайте госкорпорации.

"Страница расположена по интернет-адресу https://t.me/roscosmos_gk. Теперь можно оперативно следить за всеми эксклюзивными новостями, пресс-релизами и комментариями пресс-службы на новом зарегистрированном канале", - указано в нем.

Сейчас у госкорпорации уже есть страницы в таких социальных сетях, как "ВКонтакте", Facebook, Twitter (два аккаунта), Instagram, YouTube (два канала), Flickr и "Одноклассники".

"На указанных страницах мы регулярно публикуем актуальные новости ракетно-космической отрасли, фотоснимки предпусковых операций, работы экипажей на борту Международной космической станции, Земли и различных космических объектов, интересные и познавательные видеоролики и многое другое", - отмечается в сообщении.

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