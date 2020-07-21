В интересах обеспечения безопасности

В период нестабильной военно-политической обстановки вопрос обороноспособности страны имеет первостепенное значение для любого государства. Республика Беларусь не является исключением, поэтому главной задачей является максимально подготовить Вооруженные Силы к реагированию на ту ситуацию, которая может сложиться в будущем. Кроме того, армия представляет важнейший фактор сдерживания от попыток разговора со страной с позиции силы.

В соответствии со своей Военной доктриной Беларусь не рассматривает ни одно из государств в качестве противника. Страна проводит миролюбивую внешнюю политику и является донором безопасности на европейском континенте.

Одновременно уделяется приоритетное внимание вопросам военной безопасности, строительству и развитию Вооруженных Сил. Результатом такой работы сегодня стало то, что армия Беларуси готова к вызовам, рискам и потенциальным угрозам военной безопасности. Однако процесс строительства и развития армии непрерывен. Изменения сущности современной войны настолько значительны, что страна обязана постоянно модернизировать Вооруженные Силы.

В настоящее время ведется интенсивная оперативная и боевая подготовка войск, основные усилия сосредоточены на обучении современным способам ведения вооруженной борьбы. Продолжается процесс оснащения белорусской армии новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники как отечественного, так и иностранного производства – только в прошлом году Вооруженные Силы приняли на вооружение более 75 наименований новых образцов техники.

Как отмечал Президент Беларуси, за последние годы пришлось несколько раз модернизировать и приспосабливать Вооруженные Силы страны к современным условиям. В том числе был учтен опыт войн и локальных конфликтов в мире, развитие технических средств.

«Нам не нужны авианосцы, мы не будем вести свои самолеты к чужим берегам. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение», – заявлял Александр Лукашенко. Тем не менее, он отмечал, что авиация нужна для контроля воздушного пространства, своевременного реагирования.

Именно поэтому в июле на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступила новейшая авиационная техника – самолеты Су-30СМ, которые предназначены для ведения воздушного боя, завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных целей в любое время суток, независимо от погодных условий и применения любых помех.

Особое внимание в Беларуси уделяется средствам связи, разведки и роботизированным комплексам. Так, в первой декаде марта после успешного проведения государственных испытаний принята на вооружение и передана в войска линейка новейших станций спутниковой связи. Речь идет об узловой и оконечной станциях (в стационарном и мобильном варианте исполнения), а также о мобильных средствах для установки на бронебазе или автомобилях. Технические характеристики и боевые возможности станций спутниковой связи обеспечивают работу созданной системы связи в новых, ранее не используемых режимах работы, в сложной конфигурации и архитектуре построения, в различных вариантах применения, диапазонах частот и с высокой помехозащищенностью.

Кроме того, проходит испытания роботизированный комплекс «Вистл», оснащенный пакетом из 18 направляющих для неуправляемых авиационных ракет (НАР) типа С-5. Он предназначен для эффективного ведения огня с места на дальностях до 3000 м по живой силе противника, бронированным (танки, САУ, бронетранспортеры и т.д.) и небронированным (спецмашины и иная техника) целям. Удаленное управление РК «Вистл» с расстояния до 5000 м (на открытой местности) позволяет обеспечить безопасность личного состава при выполнении боевых задач.

Использование новейших оптико-электронных систем гарантирует легкость управления и точность обнаружения и распознания целей. Так, оптико-электронная станция, размещенная на независимой платформе по углу места, оснащена тепловизионными и телевизионными камерами с разными полями зрения, а также лазерным дальномером, что позволяет роботу обнаруживать крупные бронированные цели на расстоянии свыше 3300 м.

Высокая маневренность и проходимость комплекса обеспечивают выполнение задач в сложных условиях местности при любых погодных условиях. РК «Вистл» может использоваться для поддержки разведгрупп, в городском бою, а также для стрельбы с места по неподвижным целям.

Вместе с тем, помимо разработок которые проходят «обкатку», на вооружение белорусской армии поступила очередная партия модернизированных танков Т-72Б3. Танки оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты.

Достаточно широко развернута работа по созданию и оснащению Вооруженных Сил системами защиты от беспилотников. Так, специалисты отечественного предприятия ООО «БСВТ – новые технологии» разработали зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «ТРИО». Он состоит из ЗРК «Стрела-10», ЗСУ «Шилка» и роботизированного комплекса «Берсерк» и способен эффективно противодействовать летательным аппаратам, двигающимся со скоростью до 300 м/с и надежно прикрывать стационарные объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, первые летные испытания успешно прошла модернизированная сверхзвуковая противотанковая управляемая ракета 9М114БМ «Румба». Все заявленные характеристики были подтверждены, в том числе и дальность управляемого пуска в 6000 метров!

В ходе модернизации все устаревшие радиотехнические детали в ракете были заменены на современные и надежные комплектующие. Все это позволило улучшить характеристики ракеты по управлению и дальности управляемого полета.

Отдельно стоит упомянуть тот факт, что на конец 2020 года запланированы пуски предназначенной для отечественного ЗРК «Бук» белорусской зенитной управляемой ракеты 9М318 с боевой частью. Ракета предназначена для поражения беспилотников, аэродинамических целей, вертолетов, крылатых ракет, тактических баллистических целей. Ракета изготовлена с применением композитных материалов. Особая гордость этой ракеты – активная головка самонаведения, которая позволяет в условиях постановки помех полностью выполнять задачу по перехвату. Дальность перехвата зенитной управляемой ракеты – до 70 км, высота – от 15 м до 25 км.

Подводя итог первого полугодия 2020 года, можно с уверенностью сказать, что руководство страны принимает все возможные в условиях экономических трудностей меры по обеспечению высокого уровня обороноспособности государства. И заявления отдельных военных «экспертов» о низком уровне оснащенности армии Беларуси современными образцами вооружения и военной техники являются, по меньшей мере, несостоятельными. Система вооружения ВС РБ продолжает поступательно развиваться в соответствии с современными мировыми тенденциями, используя как потенциал предприятий отечественного ВПК, так и путем закупки иностранных образцов.

Бесспорно, есть и некоторые трудности. Так, главным сдерживающим фактором интенсификации перевооружения белорусской армии являются более чем скромные экономические возможности страны. Вместе с тем Вооруженные Силы Беларуси продолжают оставаться одними из самых боеспособных на постсоветском пространстве.

Сергей Острына