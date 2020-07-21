Джокер армии Беларуси заступил на боевое дежурство, но козырь в рукаве остался

В преддверии Дня независимости Республики Беларусь в рядах белорусских ВВС состоялось самое значимое событие за 28 лет их суверенного существования. На боевое дежурство заступили новейшие истребители Су-30СМ поколения 4+. Такое обновление поднимет на принципиально новый уровень оборонный потенциал государства и боевые возможности вооруженных сил страны.

Стоит отметить, что укрепление обороноспособности нашей страны не осталось незамеченными и в НАТО. На западе оценили белорусскую «обновку». Так, авторитетное американское издание «Military Watch» отмечало, что приобретение «самого тяжелого истребителя в Европе» значительно расширит потенциал белорусской военной авиации.

Такие заявления западных коллег являются лучшей рекламой как для белорусских авиаторов, так и, само собой, для самолета. Су-30СМ по праву можно считать настоящим произведением технического искусства. «Сушка» по своему предназначению должна выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе, однако, в зависимости от носимого истребителем вооружения, может поражать и наземные цели. К слову на борт самолет может взять до 8 тонн различного вооружения, а именно: ракеты подавления средств ПВО, ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», авиабомбы.

По своим тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям Су-30, по заявлениям экспертов отрасли, превосходит как американский F-16, так и европейский «Eurofighter Typhoon». Оба истребителя были «биты» в учебных боях истребителями Су-30МКИ (модернизированный, коммерческий, индийский), индийских ВВС.

В частности на учениях «Red Flag 2008» шести индийским Су-30МКИ противостояли F-15C и более продвинутые F-15E из 85-й испытательно-оценочной эскадрильи с авиабазы Эглин, а также восемь F-16 из 18-й эскадрильи «агрессоров» с Аляски. В совместных тренировочных полетах истребители ВВС США и ВВС Индии отрабатывали воздушные бои один на один и пара на пару. По индийской версии, Су-30МКИ во время подготовки в Маунтин-Хоум не проиграли «агрессорам» 18-й эскадрильи ни одного боя.

Семью годами позднее, в 2015 году, в Великобритании в рамках международных учений «Индрахануш» («Радуга») были проведены учебные бои между истребителями «Eurofighter Typhoon» Королевских ВВС Великобритании и все тех же Су-30МКИ ВВС Индии. Индийские асы одержали разгромную победу над ВВС ее Величества со счетом 12:0. Как говорится, с цифрами не поспоришь.

Нужно сказать, что обновление парка ВВС в Беларуси назревало уже давно. Прежде всего, это вызвано значительным физическим и моральным износом стоящих на вооружении МиГ-29. Однако, как отмечается в Министерстве обороны, резкого вывода из эксплуатации МиГ-29 не будет. В силу финансовых ограничений планируется увеличивать качественный состав ВВС, сохраняя общую численность авиатехники на прежнем уровне. Таким образом, поставки Су-30СМ позволят постепенно выводить из эксплуатации исчерпавшие ресурс эксплуатации боевые машины.

На данный момент в Барановичах, которые стали новым домом для иркутских машин, базируется четыре самолета. В течение каждого последующего года наши ВВС и войска ПВО будут пополняться одним авиационным звеном из четырех самолетов, всего будет закуплено 12 таких машин.

На данный момент по тактико-техническим характеристикам Су-30СМ в Европе будет уступать лишь американскому F-35 и, вероятно, по некоторым параметрам – F-22. Эксперты из американского издания «MilitaryWatch» отмечают: «Су-30СМ обеспечит белорусские ВВС дальней проникающей ударной способностью, что позволит им поражать цели в глубоком тылу противника с широкого диапазона высот с применением до 8000 кг современных управляемых боеприпасов». Такие лестные комментарии, безусловно, приятны, однако экспертам из США стоило бы, прежде всего, акцентировать внимание на том, что Беларусь не собирается ни на кого нападать и «поражать цели в глубоком тылу противника».

Наша страна ведет исключительно миролюбивую и добрососедскую политику, а новейшее вооружение, в частности самолеты и ракеты, нужны только для того, чтобы охладить горячие натовские головы, которые всеми силами пытаются нарушить военный паритет в регионе, увеличивая американское военное присутствие в Польше и странах Балтии, а также проводя в Восточной Европе масштабные военные учения. Процесс «охлаждения» начал «Полонез» и ракеты, сейчас эстафетная палочка лежит в кабине «Сушки». Что будет на следующем этапе – покажет время.

P.S. Давно не было вестей про белорусский «Аист», затишье перед бурей? Туз в рукаве? Время покажет.

Павел Ковалев