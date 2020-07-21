"Пик боевого мастерства". С-400 "отбили" Черноморское побережье от дронов

Расчеты С-400, дислоцированные на Кубани, в рамках внезапной проверки боеготовности "отразили" удары беспилотников и крылатых ракет по критически важным объектам Черноморского побережья. В эфире радио Sputnik их действия оценил военный политолог Андрей Кошкин.
Расчеты зенитно-ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", дислоцированные на Кубани, в рамках внезапной проверки боеготовности ВС РФ отразили условные удар крылатых ракет и атаку беспилотников на критически важные объекты на Черноморском побережье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
"Зенитно-ракетная часть четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированная на Кубани, была поднята по сигналу "тревога" в рамках внезапной проверки и совершила марш на боевые позиции. В ходе тактико-специального учения расчеты ЗРС С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1" отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что зенитчики в ходе проверки также отработали более 10 нормативов, в том числе выполнение задач в условиях применения противником оружия массового поражения, отражение атак диверсионно-разведывательных групп и оперативную смену огневых позиций после выполнения ракетных пусков.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил в эфире радио Sputnik, что внезапные проверки демонстрируют уровень подготовки армии.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что к внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов привлечены больше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.
По его словам, предусмотрено 56 учений тактического уровня. Задействовано 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.