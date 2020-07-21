"Пик боевого мастерства". С-400 "отбили" Черноморское побережье от дронов

Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске.

Расчеты С-400, дислоцированные на Кубани, в рамках внезапной проверки боеготовности "отразили" удары беспилотников и крылатых ракет по критически важным объектам Черноморского побережья. В эфире радио Sputnik их действия оценил военный политолог Андрей Кошкин.

Расчеты зенитно-ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", дислоцированные на Кубани, в рамках внезапной проверки боеготовности ВС РФ отразили условные удар крылатых ракет и атаку беспилотников на критически важные объекты на Черноморском побережье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"Зенитно-ракетная часть четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированная на Кубани, была поднята по сигналу "тревога" в рамках внезапной проверки и совершила марш на боевые позиции. В ходе тактико-специального учения расчеты ЗРС С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1" отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что зенитчики в ходе проверки также отработали более 10 нормативов, в том числе выполнение задач в условиях применения противником оружия массового поражения, отражение атак диверсионно-разведывательных групп и оперативную смену огневых позиций после выполнения ракетных пусков.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил в эфире радио Sputnik, что внезапные проверки демонстрируют уровень подготовки армии.

"Это как раз и является пиком боевого мастерства: чего достигли за период учебы военнослужащие, какими навыками и умениями овладел и офицерский корпус. И сегодня мы видим впечатляющие результаты, которые свидетельствуют о мастерстве наших военных специалистов, которые сидят за пультами управления систем С-400 и "Панцирь-С1". И, конечно, степень качества высокотехнологичного оружия, которое производит наш ВПК. Естественно, что эти результаты обсуждаются не только у нас – они интересуют специалистов за рубежом, тех, кто занимается подготовкой и запуском новых проектов оружия. Им приходится серьезно задуматься, как догнать и обеспечить свои вооруженные силы таким же оружием, как в РФ, и так же хорошо подготовить личный состав, чтобы он выполнял такие сложные учебно-боевые задачи", – отметил Андрей Кошкин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что к внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов привлечены больше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

По его словам, предусмотрено 56 учений тактического уровня. Задействовано 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.