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РИА Новости

На Украине заявили о "тайном оружии России" в Черном море

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Вид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте
Вид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Об этом говорится в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в журнале "Черноморская безопасность".

В публикации утверждается, что Россия размещает оборудование для слежения за оружием противника на объектах газопровода "Турецкий поток" и планирует установить его на объектах "Голубого потока".

Кроме того, авторы исследования заявили, что Россия хочет установить "тотальный контроль за Черным морем путем создания подводного плацдарма".

Так, например, Гайдук утверждает о "противолодочном рубеже" в Сочи, который возник в результате развертывания гидроакустических станций "Амга-М".

Вице-адмирал также заявил о планах России разместить на мысах Тарханут и Херсонес электромагнитные станции для обнаружения вражеских объектов на море на расстоянии до 30 километров.

Украинские военные регулярно приписывают России различные "военные планы" и сами заявляют о готовности вести боевые действия. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается "вернуть Крым" и готовится к полномасштабной войне с Россией.

В Кремле назвали эти слова глупостью и нагнетанием истерии. Сенатор от Крыма, вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников "остудить головы", первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что угрозы Неижпапы ничем не подкреплены. А глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, назвал слова украинского военного "бредом".

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