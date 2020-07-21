Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал 150 миллионов рублей с входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) компании "ОАК-Транспортные самолеты", следует из опубликованного решения суда.

Первая инстанция удовлетворила иск частично – истец требовал от ответчика более 1,3 миллиарда рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 25 ноября 2015 года. Контракт предусматривал модернизацию, восстановление исправности и продление ресурса трех самолетов типа Ан-124 с ремонтом двигателей Д-18Т.

Как пояснил в суде ответчик, задержка произошла из-за того, что единственным изготовителем и исполнителем ремонтных работ двигателей Д-18Т является запорожское АО "Мотор Сич", а власти Украины с сентября 2015 года ввели санкции в отношении многих российских предприятий, в том числе ОАК и ее "дочек". Для исполнения контракта ответчику пришлось применять различные логистические схемы, в частности, с использованием дочерних структур "Мотор Сич" и болгарской компании-посредника.

Суд отказался признать изменение внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации в мире форс-мажором, но в то же время согласился с доводом "ОАК-ТС" о необходимости снизить неустойку ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения с учетом того, что ответчик "выполнил задачу государственного оборонного заказа в ситуации разрыва военно-технического сотрудничества и кооперационных связей с Украиной".

"ОАК-Транспортные самолеты" осуществляет реализацию проектов в области рамповых грузовых и создающихся на их платформе самолетов специального назначения. Новейшей разработкой компании является топливозаправщик Ил-78М-90А.