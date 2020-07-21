Новые АПЛ укрепят боевой потенциал России, заявил Путин

Президент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

КЕРЧЬ, 20 июл - РИА Новости. Новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности", - сказал он на церемонии закладки кораблей в Керчи.

Путин отметил, что сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны.

"Здесь, в Керчи это два универсальных десантных корабля. В Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" - два фрегата. А в Северодвинске, на "Севмаш" предприятии два атомных подводных крейсера", - сказал он.