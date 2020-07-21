Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

В понедельник президент принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на заводе "Залив" в Керчи. В этот же день на "Севмаше" в Санкт-Петербурге заложили два фрегата 22350, а на северодвинском "Севмаше" заложили две многоцелевые атомные подлодки с крылатыми ракетами "Ясень-М".

"За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%", - сказал Путин.