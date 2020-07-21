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Известия.ru

Путин заложил на верфи в Керчи два десантных корабля

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Два универсальных десантных корабля-вертолетоносца заложили в понедельник, 20 июля, при участии президента России Владимира Путина на судостроительном заводе «Залив».

«Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь в Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» — два фрегата, в Северодвинске на «Севмашпредприятии» — два атомных подводных крейсера», — сказал Путин.

Президент отметил, что по традиции корабли будут названы в честь военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота, — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».


В этот же день в Северодвинске заложили две новые атомные подлодки проекта 885 «Ясень-М». Они получат имена «Владивосток» и «Воронеж».

О том, что будет проведена церемония закладки кораблей для Военно-морского флота России, сообщалось ранее 20 июля.

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Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
Северная верфь
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
885 Ясень
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