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Деловая газета "Взгляд"

Путин анонсировал строительство серии универсальных десантных кораблей после испытаний

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Президент РФ В. Путин провел совещание по развитию ситуации с коронавирусом
Президент РФ В. Путин провел совещание по развитию ситуации с коронавирусом.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Дружинин

Строительство в России серии универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев будет продолжено после испытаний первых двух, заявил президент Владимир Путин.

"Нам нужно, в таком обновленном виде это первые корабли. У нас предусмотрена и программа испытаний, и программа даже еще дополнительных конструкторских работ, изучения того, как они будут себя вести. Поэтому, да, мы планируем это делать, но по результатам практики применения", – передает РИА "Новости" ответ Путина на соответствующий вопрос рабочего.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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