Пулемет Владимирова еще рано списывать

71 год назад на вооружение Советской армии был принят крупнокалиберный пулемет Владимирова (КПВ), долгое время остававшийся самым мощным пулеметом в мире.

Начальный этап Великой Отечественной войны показал эффективность противотанковых ружей, которые могли выводить из строя не только легкобронированную технику вермахта.

Появление у немцев танков с усиленной броней сильно ограничило возможности советской армии, но наши военачальники успели полюбить 14,5-мм калибр и отказываться от него не собирались.

В 1943 году конструктор С. В. Владимиров разработал крупнокалиберный пулемет на основе авиационной пушки В-2. Выпуск нового оружия в небольших количествах начался в Коврове в следующем году. Однако конструкция пулемета оставалась «сырой», не самым удачным получился станок, поэтому на вооружение КПВ был принят только в 1949 году после долгих испытаний и устранения всех выявленных недостатков.

Во время тестов выяснилось, что использовать КПВ в качестве станкового пулемета проблематично. Вся конструкция весила 160 килограммов, поэтому мобильность оставляла желать лучшего: установку приходилось обслуживать практически так же, как пушку, и ее использование в пехотных подразделениях было признано нецелесообразным. При этом характеристики у пулемета были выдающиеся: дульная энергия в 31 кДж превосходила таковую у 20-мм авиационной пушки ШВАК. На расстоянии 800 метров 14,5-мм пуля весом 62,4 грамма пробивала броню толщиной до 22 мм. С полукилометра пробивалась броня 30 мм, а эффективная дальность стрельбы составляла 2 километра. При этом убойное действие пули сохранялась на дистанции 8 км.

КПВ мог уничтожать не только легкобронированную технику, но самолеты и прочие летательные аппараты. Вот почему была оперативно разработана сначала одинарная, потом сдвоенная, а затем и счетверенная зенитная установка. Эти установки в некоторых странах активно эксплуатируется до сих пор. В частности, в недавнем наступлении ливийского маршала Хавтра на Триполи широко использовались пикапы вооруженные сдвоенными и счетверенными установками КПВ.

С развитием реактивной авиации КПВ стал малоэффективен в качестве зенитного пулемета и был снят с вооружения Советской армии, но на колесной бронетехнике он прижился и до сих пор остается основным оружием российских бронетранспортеров и БРДМ-2. Не обошли своим вниманием этот пулемет страны-союзники СССР: его выпуск был налажен в Румынии и Китае.

В России КПВ пока не обзавелся преемником, зато его китайский лицензионный брат «Тип 58» заменен более современным «Тип 75». КПВ стоял на вооружении более 40 государств мира и до сих пор им вооружены армии некоторых бывших соцстран.

ПМ пишет, что крупнокалиберный пулемет Владимирова будет ещё долго оставаться в строю. В российской армии — до полного списания бронетранспортеров советской разработки и БРДМ-2, а во всем мире ему предстоит воевать ещё очень долго.

Он по-прежнему является идеальным оружием для всевозможных «тачанок» и «джихад-мобилей» разнообразных ближневосточных и африканских формирований. Не проблема и прекращение выпуска 14,5-мм патронов в России в будущем: аналогичные боеприпасы выпускаются в Китае и будут выпускаться ещё не одно десятилетие. Этот уникальный пулемет ещё не скоро завершит свой долгий боевой путь, который начался в 1950 году в Корее и продолжается до сих пор.