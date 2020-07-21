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Газета.ru

"Больше американский": как арабский зонд летит к Марсу

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Источник изображения: gazeta.ru

Арабский зонд "Надежда" отправился к Марсу

Аппарат "Надежда", первый межпланетный зонд ОАЭ, стартовал к Марсу. В течение двух лет он будет изучать климат и погоду планеты, и попытается выяснить, куда делась ее атмосфера.

Научный мир обсуждает утренний запуск в Японии ракеты H2-A, которая отправила к Марсу арабский научный зонд «Аль-Амаль» («Надежда»). Этот запуск стал не только первой подобной миссией для Объединенных арабских эмиратов, но и для всего арабского мира - запуск прошел успешно, в настоящее время аппарат начал свой путь длиной 500 млн км к соседней планете.

Главная цель миссии стоимостью $200 млн - изучение марсианского климата и погоды, ученые попытаются найти ответ на главный вопрос - по какой причине планета почти потеряла свою атмосферу.

В глобальном же плане этим проектом власти страны хотят привлечь молодежь в высокотехнологичную сферу производства и снизить тем самым зависимость страны от экспорта углеводородов. Погода стала причиной переноса двух попыток запуска ракеты, который должен был состояться еще на прошлой неделе. Зонд должен достичь Марса в феврале 2021 года - его прибытие приурочено к 50-летию образования ОАЭ.

Необычным является и тот факт, что научным руководителем первой в мире арабской миссии к Марсу стала женщина - Сара Амири. Она следила за пуском, рассказала о своем восхищении проектом и сравнила радость ее страны от старта с воздействием, которое оказал на американцев старт астронавтов на Луну 51 год назад.

«Для целого поколения это стало якорем, который подтолкнул каждого, кто смотрел его, к движению дальше и мечтам о большем, - сказала она "Би-би-си". - Сегодня я действительно рада, что дети в Эмиратах проснутся утром 20 июля, имея такой якорь, в новой реальности, с новыми возможностями, позволяющими им оказывать большее воздействие на мир».

Нынешнее лето богато на марсианские события - окно для кратчайшего полета на Марс открывается раз в два года, в марте было объявлено о переносе российско-европейской миссии «Экзо-Марс», тем не менее к этой планете отправятся сразу три другие аппарата - арабский, китайский, и американский Perseverance с первым в истории вертолетом на борту («Газета.Ru» подготовит с его создателем интервью).

У ОАЭ мало опыта в конструировании подобных аппаратов, поэтому сложное оборудование в течение шести лет производилось под контролем и с участием американских ученых. Всего на борту зонда три научных прибора - оптическая камера, инфракрасный и ультрафиолетовый спектрометры.

И хотя большая часть начинки орбитального зонда была выполнена в Лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо в Боулдере и других университетах США, немалая часть работы была выполнена в Космическом центре имени Мухаммеда бин Рашида (Дубаи). По словам Бретта Ландина из Университета Колорадо, теперь ученые ОАЭ получили достаточно опыта для запуска собственной миссии. При планировании миссии ученые ОАЭ не захотели идти проторенным путем и повторять уже кем-то достигнутые успехи. Поэтому они обратились в NASA, чтобы узнать, какие исследования Марса могут существенно пополнить копилку знаний о нем.

Во-первых, спутник поможет узнать особенности переноса энергии через атмосферу Марса с самых низких высот до космоса - в течение всех марсианских суток и в течение всего года. Кроме того, он будет следить за марсианской пылью, которая часто поднимается в атмосфере и влияет на ее температуру. А еще зонд должен выяснить, что происходит с нейтральными атомами водорода и кислорода в самых верхних слоях атмосферы.

У ученых есть подозрение, что эти атомы под воздействием высокоэнергичных солнечных частиц играют определяющую роль в улетучивании марсианской атмосферы.

Для выполнения этих задач «Надежда» будут выведена на околоэкваториальную орбиту с удалением 22-44 тыс. километров. «Желая увидеть каждую деталь планеты в любое время дня привело нас к очень большой и вытянутой орбите», - пояснил ученый из Университета Колорадо Дэвид Брэйн. - Такой выбор, к примеру, даст нам возможность зависать над горой Олимп (самый высокий вулкан в Солнечной системе) и наблюдать за ней в разное время суток. А в другие моменты мы позволим Марсу проворачиваться под нами».

В самом NASA также решили поучаствовать в проекте, предоставив для связи с аппаратом свою сеть дальней космической связи. В случае успешного выхода на заданную орбиту ученые надеются, что аппарат сможет проработать около двух лет.

"Аль-Амаль" улетел. Он, конечно, больше американский, чем эмиратский, но целеустремленность арабских товарищей впечатляет. Доброго полета!" - прокомментировал старт российский эксперт в области космонавтики Игорь Лисов.


Отдел "Наука"

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