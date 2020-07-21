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ТАСС

В Санкт-Петербурге заложили два фрегата модернизированного проекта 22350

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Фрегат 22350 «Адмирал Касатанов» (справа) и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» у причала в городе Североморске
Фрегат 22350 «Адмирал Касатанов» (справа) и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» у причала в городе Североморске.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Глава Минпромторга России и губернатор Санкт-Петербурга установили закладные доски к секциям двух кораблей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Закладка двух фрегатов модернизированного проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" состоялась в понедельник на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Закладные доски к секциям двух кораблей установили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Корабли проекта 22350 - серия российских многоцелевых фрегатов дальней морской зоны, предназначенных для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок в дальней морской и океанской зонах, отражения атак с применением средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Все фрегаты семейства проекта 22350 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и (или) "Оникс". На вооружении кораблей первой версии проекта по два универсальных стрельбовых ракетных комплекса, каждый из которых рассчитан на восемь ракет "Калибр-НК" и (или) "Оникс".

Головной корабль проекта "Адмирал Горшков" вошел в состав Северного флота в июле 2018 года. Первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов" 21 июля войдет в состав ВМФ. Второй серийный корабль "Адмирал Головко" был спущен на воду в мае. Кроме названных трех, "Северная верфь" ведет строительство фрегатов "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", при этом два последних по модернизированному проекту.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
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Адмирал Горшков
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