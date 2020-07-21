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Военное обозрение

Американская БМП Bradley получит гибридную силовую установку вместо дизельной

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Источник изображения: topwar.ru

Американские боевые машины пехоты Bradley в ближайшем будущем получат гибридные силовые установки вместо дизельных. Как сообщает британская компания BAE Systems, специалисты компании проведут модернизацию американских гусеничных БМП, передает NPlus1.

Компания BAE Systems заключила контракт с Армией США на создание модернизированного варианта боевой машины Bradley. В ходе работ над новой версией планируется оснастить БМП вместо дизельной гибридной силовой установкой с электрическим приводом ведущих колес. По версии компании, данное усовершенствование сделает Bradley маневренней, легче и экономичней. Кроме того, гибридная установка позволит отказаться от тяжелой гидромеханической системы управления и установить более легкую и надежную электродистанционную систему.

Американская боевая машина пехоты Bradley принята на вооружение в 1981 году. Масса машины - около 28 тонн, длина - 6,6 метра, ширина - 3,6 метра, высота - 3 метра, скорость - до 56 км/час, преодолеваемое расстояние - до 400 километров. Машина оснащена дизельным двигателем Cummins VTA-903T мощностью 600 л.с. Трансмиссия машины выполнена в едином блоке с двигателем и имеет три фиксированные передачи вперед и одну назад. Переключение передач автоматическое. Привод на передние колеса с цевочным зацеплением гусеницы. Ленивцы с механизмом гидравлического натяжения гусеницы расположены сзади.

Подробности о составе гибридной двигательной установки не уточняются. Также неизвестно, когда появится первый прототип с новой силовой установкой. Единственное, что доподлинно известно - после успешного завершения испытаний прототипа планируется оснастить гибридной двигательной установкой все стоящие на вооружении Bradley.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
Bradley
Компании
BAE Systems
Cummins
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