Войти
Lenta.ru

В США увидели в Сирии крымских дельфинов-разведчиков

277
0
0
Дельфин в бассейне дельфинария в Севастополе
Дельфин в бассейне дельфинария в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

В конце 2018 года Россия доставила в сирийский Тартус зубатых китов, пишет американский Forbes, ссылаясь на спутниковые данные. По мнению автора, на базе могут располагаться не дельфины, а тюлени, однако последнее считается маловероятным.

«Я наткнулся на загоны морских млекопитающих в воде при просмотре спутниковых снимков Тартуса. Это порт, где Россия базирует свои подводные лодки, развернутые для войны в Сирии», — пишет автор публикации. Там же приводятся координаты на Google Earth, где, по утверждению Forbes, располагаются животные.

В публикации отмечается, что млекопитающие могут использоваться для противодействия несанкционированному доступу к объектам морской инфраструктуры со стороны водолазов, подъема предметов с морского дна и в целях подводной разведки.

Согласно информации Forbes, животные могли прибыть в Сирию из Крыма. Издание напоминает, что в северной части России активно используются белухи, которые более приспособлены к арктическим условиям, чем дельфины.

«Возможно, мы никогда не узнаем точно, что российский флот делал с дельфинами в Сирии. Они были там всего несколько месяцев, с сентября по декабрь 2018 года», — заключает автор.

В апреле 2019 года NRK, ссылаясь на экспертов, сообщало, что в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

В марте 2016 года на портале госзакупок появилась информация о намерении Министерства обороны России до августа того же года закупить пять дельфинов-афалин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Похожие новости
19.12.2019
Генерал армии Герасимов: Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
03.05.2017
Минное поле сотрудничества
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
16.11.2016
Ликвидация дыр в противоракетной обороне России подходит к концу
26.12.2014
Анатолий Антонов подвел итоги международной деятельности российского военного ведомства в 2014 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:21
  • 2
El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»
  • 21.07 10:10
  • 2
Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении
  • 21.07 10:09
  • 46
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 21.07 09:17
  • 4
Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия
  • 21.07 09:02
  • 1
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 08:32
  • 3
«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье
  • 21.07 08:17
  • 33
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 21.07 06:41
  • 2
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 06:18
  • 2
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 06:16
  • 5
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании
  • 21.07 03:49
  • 1
Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре
  • 21.07 03:06
  • 1
Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран
  • 21.07 03:01
  • 1
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
  • 21.07 02:34
  • 10
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
  • 21.07 02:16
  • 19
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"