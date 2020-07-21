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«Абрамсы» в «Ветровках» уже в Европе

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Источник изображения: warspot.ru

Сверхзащищённые танки M1A2 Abrams прибыли в Германию. Вчера, 19 июля, портал defence-blog.com сообщил о том, что армия США начала развёртывание своих основных танков, оснащённых системами активной защиты.

В официальном сообщении европейского подразделения армии США указывается, что танки прибыли на полигон Берген-Хоне (Германия) перед вторым этапом учений DEFENDER-Europe 20. Ключевой задачей манёвров будет оценка работы новых систем защиты в полевых условиях.

Танк M1A2 Abrams с новыми системами защиты

Источник изображения: armyrecognition.com

Помимо израильской системой активной защиты Trophy, прибывшие в Германию танки M1A2 Abrams были оснащены дополнительной защитой Abrams Reactive Armor. Наличие этих двух систем позволит сделать Abrams сверхзащищённым на современном поле боя.

Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса. Если противотанковая граната или ракета угрожают танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают её на подлёте. Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас. Система Trophy выпускается в нескольких вариантах, кроме того, в октябре 2015 года компания RADS презентовала её «облегчённую» версию Trophy LV.

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Страны
Германия
Израиль
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
Военные учения
ИТ
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