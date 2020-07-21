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Газета.ru

«Стратегические интересы»: немцы просят США не выводить войска

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Источник изображения: gazeta.ru

Главы четырех земель ФРГ попросили США не выводить войска

Премьер-министры четырех германских регионов, где находятся важнейшие опорные пункты США в ФРГ, направили письмо американским политикам с призывом не допустить частичного вывода размещенных в Германии американских войск, пишут СМИ. О соответствующем намерении Вашингтона стало известно в середине прошлого месяца. Польша рассчитывает, что этот воинский контингент будет передислоцирован на ее территорию.

Премьер-министры четырех германских регионов - Маркус Зедер (Бавария), Винфрид Кречман (Баден-Вюртемберг), Фолькер Буфье (Гессен) и Малу Драйер (Рейнланд-Пфальц) - направили совместное письмо 13 сенаторам и членам палаты представителей конгресса США, в котором они просят не допустить частичного вывода размещенных в ФРГ войск Соединенных Штатов, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Послание адресовано американским политикам, которые входят в комитеты по вопросам безопасности и оборонной политики или которые уже выступали с критическими заявлениями по поводу сокращения численности войск в ФРГ.

Süddeutsche Zeitung уточняет, что цель письма - усилить позиции противников вывода части американских сил.

Премьеры отметили, что военное присутствие Соединенных Штатов в Германии служит стратегическим интересам Вашингтона. Они уверены, что нельзя переоценить значение этого воинского контингента для трансатлантического партнерства. Зедер, Кречман, Буфье и Драйер назвали американские базы в Германии "основой присутствия США в Европе и дееспособности НАТО". "Это партнерство связывает не только оба государства, но и их жителей", - убеждены главы германских регионов. Они выступили за продолжение такого партнерства.

В этих федеральных землях, премьеры которых написали письмо, находятся важнейшие опорные пункты США в ФРГ. В баварском Графенвере расположен один из крупнейших американских полигонов в Европе.

В Рейнланд-Пфальце на западе страны находится авиабаза Рамштайн - крупнейший опорный пункт американских ВВС за пределами Соединенных Штатов и важнейший перевалочный пункт для транспортировки грузов и личного состава, в том числе в Афганистан и Ирак.

Недалеко от этой базы, в городе Ландштуль, расположена крупнейшая больница Соединенных Штатов за их пределами. Туда поступают практически все американские солдаты, получившие ранения во время операций за рубежом.

В Штутгарте, в Баден-Вюртемберге, находится командный центр, откуда Вашингтон управляет миссиями в Африке. А в Висбадене, в Гессене, расположен штаб армии США в Европе.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек в середине июня. По словам главы государства, число солдат сократится «примерно наполовину».

Трамп объяснил свое решение тем, что ФРГ нарушает свои обязательства по платежам Североатлантическому альянсу и задолжала ему «миллиарды долларов». «Пока они не заплатят, мы выводим своих солдат», - заявил он.

По данным Bloomberg, сейчас на территории ФРГ размещены 34,5 тыс. американских военных, а оценка Трампа о нахождении там 52 тыс. военнослужащих может включать также гражданских сотрудников Пентагона.

В конце июня Дональд Трамп, принимая в Белом доме президента Польши Анджея Дуду, заявил, что США могут перебросить часть своих военнослужащих из Германии в Польшу. Президент Польши отметил, что американские войска в Европе служат защитой от «сильных имперских тенденций» со стороны России.

Замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на это заявил, что Москва внимательно следит за заявлениями Вашингтона в отношении возможной передислокации части контингента Соединенных Штатов из Германии в Польшу.

По его словам, в случае необходимости Россия примет все меры для обеспечения своей безопасности.

«Мы будем внимательно следить за тем, какую в конечном счете конфигурацию обретут вооруженные силы США в Европе, и в случае необходимости примем все необходимые меры для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности России», - подчеркнул Грушко.

В МИД не исключают, что США могут пойти на нарушение Основополагающего акта Россия - НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. В этом документе содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил. В частности, в нем говорится, что Россия и военно-политический блок не рассматривают друг друга как противников. Этот документ был подписан в 1997 году.


Лидия Мисник

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