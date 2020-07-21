ВМС Филиппин планируют приобрести в Израиле катера "Шалдаг"

ЦАМТО, 20 июля. Согласно информации газеты Jerusalem Post, ВМС Филиппин проявили интерес к приобретению восьми скоростных патрульных катеров класса "Шалдаг".

Как планируется, они заменят средние патрульные катера PKM (patrol killer medium), эксплуатирующиеся с середины 1990-х гг.

Впервые о данных планах в январе заявил командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Роберт Эмпедрад, который сообщил, что патрульные катера класса "Шалдаг" будут использоваться для операций по пресечению незаконной деятельности на море. Представитель ВМС капитан Джонатан Зата уточнил, что катера позволят защитить от обычных угроз ключевые морские линии коммуникаций, включая Миндоро, Балабак, Сибуту и пролив Басилан. Предполагается, что 4 патрульных катера класса "Шалдаг" Mk.2 будут построены в Израиле, еще четыре – на верфи Cavite Naval Yard ВМС Филиппин в Санглей Пойнт (Кавите).

Президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил реализацию проекта в рамках второго этапа (2-й горизонт) "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин", бюджет которого составляет 10 млрд. филип. песо (203 млн. долл.).

В течение последних лет страны Запада выражали обеспокоенность нарушениями администрацией Дутерте прав человека. Тем не менее, Израиль и Филиппины поддерживают тесные связи в сфере обороны и безопасности, и Израиль продал ВС Филиппин большое количество оружия. Ранее Р.Дутерте заявил, что считает Израиль одним из альтернативных поставщиков оружия. В ходе визита в 2018 году в Израиль он сказал президенту страны Реувену Ривлину, что намерен закупать военную технику у Израиля из-за отсутствия в этой стране ограничений, в отличие от США и других стран, которые отказались продавать ему оружие в связи с нарушениями прав человека.

В рамках оборонного сотрудничества в июле прошлого года группа инструкторов ВС Израиля во главе с бригадным генералом Даном Гольдфусом провела двухнедельный курс подготовки 175 офицеров элитных подразделений ВС Филиппин методам борьбы с терроризмом.

Патрульные катера класса "Шалдаг" строятся компанией Israel Shipyards Ltd в трех версиях: "Шалдаг" Mk.2, "Шалдаг" Mk.3/4 и "Шалдаг" Mk.5. Длина "Шалдаг" версии Mk.2 составляет 25 м, максимальная ширина – 6 м, водоизмещение – около 58 т, дальность плавания – 650 морских миль на скорости 32 узла, максимальная скорость – 45 узлов. Катер может быть вооружен 25-мм автоматической пушкой, пулеметами калибра 12,7 или 7,62 мм. Для ВМС Филиппин катер также планируется вооружить высокоточными ракетами большой дальности (25 км).