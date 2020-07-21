Министр обороны Индонезии предложил Австрии продать Джакарте 15 истребителей EF-2000 "Тайфун"

ЦАМТО, 20 июля. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто направил своему австрийскому коллеге Клаудии Таннер письмо с предложением о покупке Джакартой 15 имеющихся в наличии ВВС Австрии истребителей EF-2000 "Тафйун".

Данную информацию изданию Die Presse подтвердили в австрийском оборонном ведомстве. Письмо датируется 10 июля 2020 года.

В письме П.Субианто сообщил о своем понимании тех трудностей, с которыми столкнулась Австрия при эксплуатации данных самолетов из-за коррупционного расследования, а их продажа Индонезии, по его оценке, открывает возможности для обеих сторон "решить каждой свои проблемы". Таким образом, индонезийский министр официально предложил начать переговоры по поводу продажи подержанных машин.

В Вене ранее заявляли, что списание данных истребителей начнется с этого года. Их планируется заменить другими типами самолетов (рассматриваются варианты закупки JAS-39 "Грипен" или F-16 "Файтинг Фалкон").

ВВС Индонезии рассчитывали заменить свои устаревшие F-5 новыми истребителями и подписали контракт на закупку 11 российских Су-35. Во многом из-за беспрецедентного давления США контракт до сих пор не вступил в силу. В прошлом году Джакарта также заявляла о намерении приобрести две эскадрильи американских F-16, однако данный проект пока ограничился только словесными заявлениями.

Как уже сообщал ЦАМТО, прокуратура Мюнхена в феврале 2018 года завершила расследование дела по обвинению Airbus Defense & Space в коррупции при продаже Австрии в 2003 году истребителей EF-2000 "Тайфун". Из-за этого скандала Австрия заявила о планах с 2020 года поэтапно отказаться от эксплуатации парка из 15 истребителей EF-2000 "Тайфун" "Транш.1".

В частности, на фоне скандала предыдущее руководство Австрии заявило о низких характеристиках полученных с 2005 по 2008 гг. самолетов и высокой стоимости их технической поддержки. По оценке австрийской стороны, эксплуатация самолетов в течение 30 лет обойдется в 5 млрд. евро (6,24 млрд. долл.).

Официальная Вена в феврале 2017 года начала очередное судебное разбирательство против Airbus Defense & Space и Eurofighter по поводу предполагаемого мошенничества, связанного с приобретением в 2003 году 15 истребителей на сумму около 2 млрд. евро (2,28 млрд. долл.). Airbus и Eurofighter отвергли выдвинутые обвинения. Иски также были предъявлены британской BAE Systems и итальянский Leonardo. Скандал связан с взятками в размере около 100 млн. евро, которые, как утверждается, были выплачены за положительное решение вопроса по закупке Австрией EF-2000.