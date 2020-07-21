Войти
Известия.ru

В «Роскосмосе» рассказали о предстартовых замечаниях к ракете «Союз-2.1а»

286
0
0
Источник изображения: Фото: Роскосмос

Во время подготовки ракеты-носителя «Союз-2.1а» к запуску с космодрома Байконур у специалистов появились замечания к одному из агрегатов стартового комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Роскосмос» в понедельник, 20 июля.

В ближайшее время это замечание будет устранено, передает ТАСС.

Все работы идут по графику.

Ранее, 20 июля, стало известно, что ракету установили на стартовый стол и начали готовить к запуску. В рамках первого предстартового дня будут выполнены автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем анализ и обработка телеметрической информации.

Старт ракеты с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля, 17:26 мск. Стыковка с Международной космической станцией (VRC) произойдет ориентировочно через 3 часа 20 минут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Похожие новости
21.07.2020
Оборудование стартового комплекса на Байконуре вызвало замечания при установке ракеты "Союз" - "Роскосмос"
29.07.2019
"Прогресс" выдвигается на стартовый комплекс
27.05.2015
Лунная пыль
25.05.2015
Роскосмос может объявить уточненные причины аварии "Прогресса"
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
06.09.2011
От ракеты до заката
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:21
  • 2
El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»
  • 21.07 10:10
  • 2
Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении
  • 21.07 10:09
  • 46
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 21.07 09:17
  • 4
Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия
  • 21.07 09:02
  • 1
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 08:32
  • 3
«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье
  • 21.07 08:17
  • 33
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 21.07 06:41
  • 2
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 06:18
  • 2
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 06:16
  • 5
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании
  • 21.07 03:49
  • 1
Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре
  • 21.07 03:06
  • 1
Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран
  • 21.07 03:01
  • 1
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
  • 21.07 02:34
  • 10
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
  • 21.07 02:16
  • 19
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"