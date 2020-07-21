В «Роскосмосе» рассказали о предстартовых замечаниях к ракете «Союз-2.1а»

Во время подготовки ракеты-носителя «Союз-2.1а» к запуску с космодрома Байконур у специалистов появились замечания к одному из агрегатов стартового комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Роскосмос» в понедельник, 20 июля.

В ближайшее время это замечание будет устранено, передает ТАСС.

Все работы идут по графику.

Ранее, 20 июля, стало известно, что ракету установили на стартовый стол и начали готовить к запуску. В рамках первого предстартового дня будут выполнены автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем анализ и обработка телеметрической информации.

Старт ракеты с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля, 17:26 мск. Стыковка с Международной космической станцией (VRC) произойдет ориентировочно через 3 часа 20 минут.