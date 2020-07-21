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Иностранных наемников спрячут за спинами украинских военных

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Источник изображения: vpk-news.ru

Руководство украинской армии начало выводить иностранных наемников с линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

По его словам, в Киеве также дали указание удалять из телевизионных материалов кадры с иностранными боевиками на востоке Украины, передает РИА Новости.

Как рассказал Осадчий, речь идет о желании Киева вывести зарубежных бойцов, воюющих на востоке Украины на стороне центральных властей.

«С целью недопущения в дальнейшем скандалов, связанных с участием иностранных граждан в составе подразделений ВСУ, участвующих в конфликте в Донбассе, командующий операцией Объединенных сил Кравченко отдал указания на немедленный вывод всех иностранных граждан с передовых позиций с последующей их отправкой в центральные регионы страны», — сообщил Осадчий.

Речь идет о командующем Объединенными силами Владимире Кравченко. По словам представителя Народной милиции ЛНР, украинское военное руководство потребовало совместно с работниками украинских телекомпаний найти и удалить кадры, запечатлевшие участие иностранных наемников в силовых операциях на стороне ВСУ.

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Страны
Украина
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