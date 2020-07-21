Самолёт F-35 ждёт масштабная модернизация: Конгрессу представили список обновлений

Источник изображения: Twitter/The official Twitter Lockheed Martin F-35 Lightning II

Lockheed Martin продолжает обновлять самолет F-35. Об этом пишет военный эксперт Стив Тримбл, специализирующийся на авиационной тематике.

Как модернизируют F-35

Как известно, список потенциальных покупателей военных самолетов постоянно растет. Продажи стимулируются закупочной ценой за один самолет и стоимостью одного часа полета, равной или незначительно превышающей стоимость истребителя четвертого поколения. В то же время, как пишет Тримбл, недавно модернизированные самолеты F-35 могут похвастать куда большей вычислительной мощностью, чем прежняя версия воздушной машины.

В модернизированных F-35 также появляется множество новых вариантов оружия, в том числе способность нести 6 усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности Локхид Мартин AIM-260 или Raytheon AIM-120, способность нанесения ударов по морским целям ударными ракетами, возможность использования новых ударных ракет большой дальности, в том числе, в перспективе, и гиперзвуковых крылатых ракет. Таким образом, F-35, которые будут сходить с конвейера Lockheed в 2030 году, получат усовершенствованные боевые возможности.

Стив Тримбл подчеркивает, что в современных условиях роль самолета F-35 эволюционирует по сравнению со стандартными миссиями ударного и контртеррористического характера. Армия и флот используют данные аппаратуры F-35, чтобы сбивать ракеты противника. Децентрализованная система командования и управления военно-воздушных сил использует вычислительную мощность самолетов F-35, данные сенсоров и средств связи для организации крупномасштабных атак по всем направлениям.

Десятилетие максимальной модернизации

Предстоящее десятилетие 2020-2030 гг. станет периодом максимальной модернизации самолетов F-35. Ведь десять лет назад самолет еще находится в состоянии испытаний, а сегодня корпорация Lockheed поставила более 500 самолетов F-35 в девять стран мира, еще три страны подписали заявки на увеличение поставок. Стоимость полета самолета также упадет уже в партиях самолетов, поставки которых ожидаются в 2022 году.

Источник изображения: Twitter/The official Twitter Lockheed Martin F-35 Lightning II

Между тем, Объединенный программный офис F-35 (JPO) определил первые 66 обновлений аппаратного и программного обеспечения. Они перечислены в разделе «Последующая модернизация блока 4» в отчете Конгрессу США в мае 2019 года. При этом первые 8 обновлений должны были быть реализованы на практике еще в 2019 году, но из-за непредвиденных осложнений удалось выпустить своевременно лишь одно из обновлений – автоматическую систему предотвращения столкновения с землей. Выпуск других обновлений замедлился из-за перебоев с поставками оборудования.

Lockheed планирует завершить разработку программного обеспечения 30P5 в третьем квартале текущего года. Затем последуют разработки 30P6 в первом квартале 2021 года и 30P7 в третьем квартале 2021 года. Метод гибкой разработки служит задаче снижения масштабов задержек, которые вызваны выпуском крупной партии некорректного программного обеспечения.

Следующий значительный шаг в направлении модернизации программного обеспечения будет сделан в 2023 году. Благодаря техническому обновлению. включающему в себя новый интегрированный базовый процессор, систему памяти самолета и панорамную кабину, систему отображения, значительно повысятся способности обнаружения, особенно для системы радиоэлектронной борьбы BAE Systems ASQ-239.

Если текущий график модернизации самолета будет сохранен, обновления TR-3 и Block 4.2, поступающие на воздушное судно Лот 15, будут включать в себя более чем улучшенную вычислительную мощность. Lockheed модифицирует внутренний отсек для оружия, чтобы включить модернизацию «sidekick», которая увеличивает разгрузку ракеты Raytheon AIM-120 на 50% до шести ракет. Когда Lockheed AIM-260 станет доступным, такая же загрузка станет возможной с ракетой, имеющей ту же длину, что и AIM-120, но обладающей значительно большей дальностью.

Источник изображения: Twitter/The official Twitter Lockheed Martin F-35 Lightning II

Три сценария модернизации самолета F-35

Резюмируя свою статью, Стив Тримбл предлагает три сценария дальнейшего развития событий в сфере модернизации самолета F-35. Первый, оптимистичный, подразумевает, что после кратковременного застоя глобальные расходы на оборону вновь возобновятся и Lockheed поставит в общей сложности 4000 самолетов F-35. Соответственно, будет завершена без задержек и программа обновления.

Нейтральный сценарий предусматривает, что расходы на оборону вплоть до 2040 года останутся на прежнем уровне, что усилит давление на программы модернизации и приведет к их задержкам и перерасходам. Но на закупку самолетов такой сценарий, в конечном итоге, не повлияет.

Наконец, пессимистический сценарий развития событий предполагает, что расходы на оборону вступят в фазу долгосрочного сокращения, что приведет к снижению закупок и значительным задержкам в сфере модернизации самолета, что, в свою очередь, приведет к перерасходу средств и, опять же, к дальнейшему сокращению бюджета.