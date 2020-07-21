Боевой модуль АУ-220М с 57-мм пушкой получил морскую версию

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В ЦНИИ "Буревестник" создан морской вариант 57-мм боевого модуля АУ-220М. В работе над новым модулем использованы разрабтки по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО". Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор ЦНИИ Георгий Закаменных.

По словам гендиректора, новый 57-мм боевой модуль в основном предназначен для применения на кораблях небольшого водоизмещения и катерах. Модуль необитаемый, управляется дистанционно. Он имеет вращение на 360 градусов, установленное 57-мм скорострельное автоматическое орудие имеет дальность стрельбы до 14,5 км и скорострельность до 80 выстрелов в минуту. Размещаемый боезапас - 80 выстрелов.

С использованием научно-технического задела ОКР "Деривация-ПВО" мы создали корабельное исполнение 57-мм артиллерийского модуля. Специалисты ВМФ положительно оценивают возможность его применения на кораблях и катерах небольшого водоизмещения

- заявил Закаменных.

В боекомплект боевого модуля входят 57-мм снаряды: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый.

По заявлению разработчиков, боевой модуль может эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолеты, а также катера и корабли противника.