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ТАСС

На Байконуре при подготовке к пуску возникли замечания к агрегату стартового комплекса

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Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС, архив

В Роскосмосе пообещали, что проблема вскоре будет устранена

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили замечание к работе одного из агрегатов стартового комплекса на космодроме Байконур в рамках подготовки к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-15". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В ходе работ по графику первого стартового дня специалисты Роскосмоса выявили замечание в работе одного из агрегатов стартового комплекса, которое в ближайшее время будет устранено", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, все работы идут по графику.

Старт запланирован на 17:26 мск 23 июля. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-15", который после двух витков (примерно три часа) должен состыковаться с МКС. На "Прогрессе" к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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