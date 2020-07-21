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Интерфакс-АВН

Северный флот провёл десантную операцию в Баренцевом море

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Большой десантный корабль "Кондопога".
Большой десантный корабль "Кондопога".
Источник изображения: Павел Львов/ РИА Новости

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Высадку морского десанта на необорудованное побережье полуострова Средний из акватории Мотовского залива Баренцева моря осуществил десантный отряд Северного флота (СФ) при поддержке разнородных сил и авиации.

"В составе десантного отряда действовали две тактические группы - большой десантный корабль "Кондопога" и три десантных катера - "Николай Рубцов", ДКА-148 и ДКА-182", - сказано в сообщении пресс-службы СФ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Корабельная ударная группа, в составе которой были малые ракетные корабли "Айсберг" и "Рассвет" обеспечила охранение десантного отряда от корабельных группировок условного противника, а также осуществила огневую поддержку высадки морского десанта.

Противолодочное охранение десантного отряда осуществляли две корабельные поисково-ударные группы, в состав которых вошли большой противолодочный корабль "Североморск" и малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Юнга".

Авиационное прикрытие и поддержку разнородных сил СФ выполнила истребительная и штурмовая авиация армии ВВС и ПВО СФ, информирует штаб СФ.

По его данным, учения прошли в рамках внезапной проверки боеготовности войск и сил, которая началась в минувшую пятницу.

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СФ
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