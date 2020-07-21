Американские F-22 и F-35 защитят «триллионы долларов» от России

С таянием большей части ледяного покрова Арктика более не является регионом, лишенным военных или стратегических преимуществ, что признают США, Россия и Китай, пишет Popular Mechanics.

«Новые судоходные пути и природные ресурсы стоимостью триллионы долларов с каждым днем ​​становятся все более жизнеспособными в Арктике», — отмечает издание.

Журнал пишет, что американские интересы в регионе защищают, в частности, истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, дислоцированные на Аляске. Издание отмечает решающее значение полуострова для управления ситуацией в Арктике, где «конкуренция за контроль только усиливается».

Согласно Popular Mechanics, особый интерес к региону проявляет Китай, формально не являющийся арктической страной, но намеренный создать полярный аналог своего «Шелкового пути».

В марте 2019 года в рамках учений на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске 24 истребителя F-22 Raptor выполнили совместный взлет. Кроме двух дюжин F-22 Raptor, в «Слоновьей прогулке» участвовали самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry и стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.