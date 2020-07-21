Улан-Удэнский авиазавод планирует запустить в производство новые типы вертолетов

ЦАМТО, 20 июля. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России" Ростеха) планирует запустить в производство несколько типов новых вертолетов и уже начал набирать квалифицированный персонал для этих проектов.

Как сообщили "РИА Новости" в пресс-службе холдинга, "среди важнейших проектов, реализуемых У-УАЗ – вертолеты Ми-171А2, новейшая модификация знаменитого Ми-8АМТШ, постановка на производство легкого вертолета Ка-226. Разрабатываются проекты производства гражданского вертолета среднего класса в оффшорном варианте – Ми-171А3, принципиально нового легкого вертолета – VRT500".

В пресс-службе "Вертолетов России" отметили, что в рамках реализации программы развития У-УАЗ проводится набор квалифицированных специалистов рабочих и инженерных специальностей. В общей сложности предприятию требуется порядка 200 инженерно-технических специалистов и 300 рабочих.

"Постановка на производство новых перспективных изделий требует привлечения талантливой молодежи. Мы тесно работаем с базовым для нас Восточно-Сибирским университетом технологий и управления. На нашем заводе успешно реализовать себя могут и опытные профессионалы. Мы уже приняли часть необходимого нам персонала и продолжаем набор", – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.

Как уточнили агентству "РИА Новости" в холдинге, несколько лет У-УАЗ реализует ряд программ, дающих возможность получить профильную профессию по целевым договорам в технических вузах страны, повысить квалификацию, приобрести практические навыки. Участие в государственных программах поддержки позволяет предприятию выплачивать субсидии приезжающим в регион профильным специалистам.