Войти
ЦАМТО

Улан-Удэнский авиазавод планирует запустить в производство новые типы вертолетов

468
0
0
Перспективный лёгкий многоцелевой вертолёт VRT500
Перспективный лёгкий многоцелевой вертолёт VRT500
Источник изображения: http://aviation21.ru/v-cagi-proshli-ispytaniya-vinta-vertolyota-vrt500-na-flatter/

ЦАМТО, 20 июля. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России" Ростеха) планирует запустить в производство несколько типов новых вертолетов и уже начал набирать квалифицированный персонал для этих проектов.

Как сообщили "РИА Новости" в пресс-службе холдинга, "среди важнейших проектов, реализуемых У-УАЗ – вертолеты Ми-171А2, новейшая модификация знаменитого Ми-8АМТШ, постановка на производство легкого вертолета Ка-226. Разрабатываются проекты производства гражданского вертолета среднего класса в оффшорном варианте – Ми-171А3, принципиально нового легкого вертолета – VRT500".

В пресс-службе "Вертолетов России" отметили, что в рамках реализации программы развития У-УАЗ проводится набор квалифицированных специалистов рабочих и инженерных специальностей. В общей сложности предприятию требуется порядка 200 инженерно-технических специалистов и 300 рабочих.

"Постановка на производство новых перспективных изделий требует привлечения талантливой молодежи. Мы тесно работаем с базовым для нас Восточно-Сибирским университетом технологий и управления. На нашем заводе успешно реализовать себя могут и опытные профессионалы. Мы уже приняли часть необходимого нам персонала и продолжаем набор", – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.

Как уточнили агентству "РИА Новости" в холдинге, несколько лет У-УАЗ реализует ряд программ, дающих возможность получить профильную профессию по целевым договорам в технических вузах страны, повысить квалификацию, приобрести практические навыки. Участие в государственных программах поддержки позволяет предприятию выплачивать субсидии приезжающим в регион профильным специалистам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ
Похожие новости
04.09.2019
80-летие Улан-Удэнского авиационного завода
18.05.2018
На Улан-Удэнском авиационном заводе разработали оборудование для проверки систем вертолетов Ми-171А2
19.02.2016
"Прогнозируем, что поставки на внутренний рынок увеличатся"
13.08.2012
Самый массовый вертолет в истории - российский
29.03.2010
Холдинг "Вертолеты России" расширит сеть сервис-центров в Латинской Америке
02.07.2007
Задачи ломать через колено у нас не стояло
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:21
  • 2
El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»
  • 21.07 10:10
  • 2
Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении
  • 21.07 10:09
  • 46
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 21.07 09:17
  • 4
Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия
  • 21.07 09:02
  • 1
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 08:32
  • 3
«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье
  • 21.07 08:17
  • 33
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 21.07 06:41
  • 2
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 06:18
  • 2
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 06:16
  • 5
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании
  • 21.07 03:49
  • 1
Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре
  • 21.07 03:06
  • 1
Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран
  • 21.07 03:01
  • 1
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
  • 21.07 02:34
  • 10
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
  • 21.07 02:16
  • 19
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"