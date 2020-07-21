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ЦАМТО

"Звездочка" изготовила элементы предстартового комплекса космодрома "Восточный"

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На предприятии "Звездочка"
На предприятии "Звездочка".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 20 июля. Центр судоремонта "Звездочка" (входит в АО "ОСК") 17 июля завершил отгрузку и отправил на судне "Баренц" 6 сборочных единиц компрессорно-вакуумной установки предстартового комплекса космодрома "Восточный".

Секции корпуса и крышки установки из нержавеющей стали диаметром почти 9 метров и общим весом более 170 тонн изготовлены предприятием в рамках госконтракта.

Установка длиной свыше 18 метров предназначена для обеспечения испытаний на герметичность систем и отсеков космических аппаратов в составе технического комплекса по обеспечению предстартовой подготовки ракет на космодроме "Восточный".

Ранее "Звездочка" изготовила и отправила заказчику 2 лонжерона силовой рамы пускового стола весом более 84 тонн каждый, комплект запасных частей пускового стола общим весом более 264 тонн в количестве свыше 6000 ед., металлоконструкции облицовки газоотражателя пускового стола весом более 937 тонн, корневые секции ферм удержания и обслуживания кабель-заправочной башни двух уровней для строящейся стартовой площадки космодрома "Восточный", откуда будут проводиться пуски российских ракет-носителей "Ангара".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
Восточный Космодром
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