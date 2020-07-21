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Российская газета

Испытания новых снарядов для РСЗО сняли на видео

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В Тульской области на полигоне НПО "Сплав" имени Ганичева состоялись испытания взрывной основы перспективного снаряда для реактивных систем залпового огня. С помощью тестового подрыва уточнялись различные характеристики изделия.

"Снаряд помещают в "улавливающую среду", в роли которой выступают мешки с опилками. Дальнейшая цель - произвести подрыв и выбор мелких частей из этой улавливающей среды объемом восемь кубометров", - сообщил ТК "Звезда" начальник полигона Александр Родионов.

Несмотря на ограждение и "улавливающую среду", небольшой по размерам заряд для РЗСО с легкостью разметал мешки с песком. Для сбора металлических осколков, по которым будут проводиться исследования, специалистам потребовалось прибегнуть к помощи магнита.

Отметим, что на вооружении Российской армии находятся несколько типов реактивных систем залпового огня. Самыми массовыми являются 122-мм "Грады", следом идут 220-мм "Ураганы" и 300-мм "Смерчи". Однако сейчас все системы модернизируют и в войска поступают "Торнадо-Г" и "Торнадо-С". Они получили новые цифровые системы управления огнем, сопряженные с датчиками ГЛОНАСС, а также более точные и дальнобойные реактивные снаряды.


Николай Грищенко

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