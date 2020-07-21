Войти
Российская газета

Российские боевые корабли вооружат управляемыми снарядами

362
0
+2
Источник изображения: Дмитрий Филиппов/МО РФ

Корабли ВМФ России, имеющие на вооружении 100-мм артустановки А-190-1, смогут использовать управляемые снаряды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЦНИИ "Буревестник" Георгия Закаменных.

Он, в частности, отметил, что применение А-190-01 на учениях уже подтвердило эффективность этой артустановки. Однако использование боеприпасов нового поколения, в том числе управляемых снарядов, еще больше повысит ее возможности.

"Это вопрос ближайшей перспективы", - подчеркнул собеседник агентства.

Также сообщается, что установками А-190-01, которые заменяют АК-176, корабли ВМФ России оснащаются с 2012 года.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
Буревестник
Проекты
Военные учения
Похожие новости
11.08.2016
ЦНИИ «Буревестник» празднует 100-летие со дня рождения первого директора института
25.06.2014
Исполнилось 35 лет со дня принятия на вооружение артиллерийской установки АК-176
28.11.2008
"Искандер" не промахнется. ЗАДАЧА, ПОСТАВЛЕННАЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ, БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:21
  • 2
El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»
  • 21.07 10:10
  • 2
Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении
  • 21.07 10:09
  • 46
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 21.07 09:17
  • 4
Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия
  • 21.07 09:02
  • 1
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 08:32
  • 3
«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье
  • 21.07 08:17
  • 33
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 21.07 06:41
  • 2
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 06:18
  • 2
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 06:16
  • 5
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании
  • 21.07 03:49
  • 1
Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре
  • 21.07 03:06
  • 1
Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран
  • 21.07 03:01
  • 1
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
  • 21.07 02:34
  • 10
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
  • 21.07 02:16
  • 19
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"