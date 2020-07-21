Наши мобильники под колпаком американцев

Американская The Wall Street Journal сделала вполне ожидаемое признание: с 2019 года группа американцев занималась изучением сигналов сотовых телефонов с военных объектов по всей Восточной Европе. В частности, на одном объекте — ракетном полигоне в Нёноксе на севере России — они засекли 48 мобильных устройств.

Телефоны находились там 9 августа — на следующий день после загадочного всплеска радиационного фона, который стал причиной подозрений в том, что в ходе российских ракетных испытаний произошёл некий инцидент. Более того, впоследствии американцам удалось отследить перемещения этих устройств. Некоторые из них побывали на Кубе, в то время как других разбросало по всей стране — от Санкт-Петербурга и Москвы до закрытых военных объектов в Северодвинске и Архангельске.

Вместе с тем занимались этим вовсе «не кадровые аналитики разведслужб, а группа академических исследователей из Университета штата Миссисипи». Всё это они проделали с помощью коммерческого программного обеспечения, утверждает газета. Среди используемых ими данных числилась информация по GPS, источником которой зачастую служат мобильные приложения игровой и метеорологической направленности. Именно подобные данные обычно собирает и покупает индустрия рекламы.

Целью подобных усилий было продемонстрировать военным весь потенциал коммерческих данных с мобильников, которые могут стать источником полезной развединформации. В частности, исходя из результатов наблюдения, исследователи смогли сделать следующий вывод: учитывая, что в Нёноксе регистрировалось меньше всего из выбранных телефонов, это наводило на мысль либо о наличии там более жёсткого пропускного режима, чем на трёх других объектах, либо же на подозрение о том, что недавний радиационный инцидент стал причиной эвакуации.

В ходе слежки за мобильными телефонами, находящимися в российских правительственных зданиях и иностранных посольствах в Москве, они пришли к выводу, что в последнее время ни один высокопоставленный российский чиновник или иностранный дипломат полигоны не посещал.