«Бога войны» пересаживают на корабли

Автоматическая артиллерийская установка разработана для кораблей ВМФ России. Как сообщил гендиректор ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод») Георгий Закаменных, на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу «Деривация-ПВО» создан морской вариант боевого модуля АУ-220М калибра 57 мм.

«С использованием научно-технического задела ОКР «Деривация-ПВО» мы создали корабельное исполнение 57-мм артиллерийского модуля. Специалисты ВМФ положительно оценивают возможность его применения на кораблях и катерах небольшого водоизмещения», - отметил Закаменных в опубликованном сегодня, 20 июля, интервью ТАСС.

Модуль может быть также использован в качестве вооружения кораблей малого водоизмещения и катеров.

Закаменных пояснил, что АУ-220М представляет собой необитаемый пушечно-пулеметный модуль, предназначенный для вооружения различных боевых машин, в частности, боевых машин пехоты, как имеющихся (при их модернизации), так и перспективных — на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».