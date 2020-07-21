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Военно-промышленный курьер

«Бога войны» пересаживают на корабли

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Источник изображения: vpk-news.ru

Автоматическая артиллерийская установка разработана для кораблей ВМФ России. Как сообщил гендиректор ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод») Георгий Закаменных, на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу «Деривация-ПВО» создан морской вариант боевого модуля АУ-220М калибра 57 мм.

«С использованием научно-технического задела ОКР «Деривация-ПВО» мы создали корабельное исполнение 57-мм артиллерийского модуля. Специалисты ВМФ положительно оценивают возможность его применения на кораблях и катерах небольшого водоизмещения», - отметил Закаменных в опубликованном сегодня, 20 июля, интервью ТАСС.

Модуль может быть также использован в качестве вооружения кораблей малого водоизмещения и катеров.

Закаменных пояснил, что АУ-220М представляет собой необитаемый пушечно-пулеметный модуль, предназначенный для вооружения различных боевых машин, в частности, боевых машин пехоты, как имеющихся (при их модернизации), так и перспективных — на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

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Страны
Россия
Продукция
Армата
АУ-220М
Бумеранг
Деривация-ПВО
Курганец-25
Компании
Буревестник
Уралвагонзавод
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