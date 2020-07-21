«Князь Олег» пополнил атомный подводный флот России

Ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег» спустили на воду на заводе «Севмаш», где шло строительство атомной субмарины. Серийный атомный подводный крейсер «Князь Олег» построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к четвёртому поколению атомоходов, созданных для военно-морского флота России.

Торжественная церемония закладки АПЛ «Князь Олег» состоялась 27 июля 2014 года. От первых трёх «Бореев» (подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах») головной ракетоносец «Князь Владимир», как и «Князь Олег», отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

В настоящее время на стапелях «Севмаша» ведётся строительство ещё трёх серийных атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта «Борей-А», которые получат названия «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский».

После вывода из эллинга «Севмаша» новый ракетный подводный крейсер ждут заводские и государственные испытания, которые проведут сдаточная команда «Севмаша» под руководством ответственного сдатчика Михаила Ползикова и экипаж корабля, сообщает завод.

Согласно контракту, пишет ПМ, «Князя Олега» должны сдать флоту в 2020 году. Субмарину передадут в состав Тихоокеанского флота. Подводная лодка будет базироваться на Камчатке. Изначально её планировали отправить в Северный флот, но затем Минобороны сменило место дислокации. Для субмарины уже подготовлен тихоокеанский экипаж, который переброшен в Северодвинск для приёмки у судостроителей.