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Военное обозрение

К Марсу отправился первый арабский космический аппарат

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня состоялся старт космического аппарата для исследования Марса. Обращает на себя внимание тот факт, что космический аппарат принадлежит Объединённым Арабским Эмиратам, а подавляющее большинство арабских монархий ранее не особенно были заинтересованы в исследованиях космоса.

Космический аппарат получил название «Амаль» и планируется к использованию для изучения верхних слоёв марсианской атмосферы и за климатическими изменениями, происходящими на Красной планете.

Миссия «Амаля» приурочена к 50-летию с момента основания государства ОАЭ – провозглашения независимости от Великобритании.

В арабских СМИ отправке космического аппарата «Амаль» к Марсу уделяется повышенное внимание. Отмечается, что это первый арабский космический аппарат, отправляющийся на столь большое расстояние для исследования планеты Солнечной системы.

Запуск аппарата состоялся при сотрудничестве ОАЭ с космическим агентством Японии и NASA. «Амаль» стартовал с помощью японской ракеты-носителя H-IIA. Первоначально старт планировали осуществить 15 июля, но из-за непогоды его пришлось отложить на пять суток.

На орбите Марса «Амаль» ("Надежда") будет вести наблюдения за планетой в течение 2-х лет.

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Великобритания
ОАЭ
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Продукция
H-IIA
Проекты
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