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Функционал системы виртуализации Astra Linux в результате масштабного обновления существенно расширился

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Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Группа компаний Astra Linux провела масштабное обновление системы виртуализации - программного продукта для развертывания виртуальных IT-инфраструктур и управления ими, сообщает пресс-служба разработчика.

"Ключевое изменение - интеграция в едином решении операционной системы Astra Linux Special Edition со встроенными сертифицированными СЗИ (средствами защиты информации), новой версии комплекса средств управления виртуализацией ПК СВ "Брест" 2.5 и добавление в состав комплексного решения программного обеспечения "Брест.VDI", которое позволяет создавать и администрировать пулы виртуальных рабочих мест в любых, в том числе защищенных, информационных системах", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

По информации пресс-службы, комплексное решение позволяет создавать и администрировать виртуальные IT-структуры любой сложности с применением всего спектра СЗИ из состава ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает работу виртуальных машин в условиях дискреционного и мандатного управления доступом.

В сообщении приводятся слова генерального директора ГК Astra Linux Ильи Сивцева, который отметил, что на протяжении последних двух лет компания развивает собственную систему виртуализации, так как большинство заказчиков заинтересованы в этом продукте.

"Сейчас мы активно наращиваем функционал и недавно закончили разработку ее нового компонента - расширения "Брест.VDI". По всем ключевым параметрам наше решение для виртуализации сопоставимо с зарубежными аналогами, но при этом имеет довольно гибкое и более приемлемое ценообразование для заказчиков любого уровня и не подвержено санкционным рискам", - сказал Сивцев.

В сообщении отмечается, что расширение "Брест.VDI" дает возможность создавать виртуальные рабочие места, их модифицировать, клонировать и т.д. Входящий в его состав брокер (диспетчер) подключений Brest.VDI.Center служит для запуска, остановки, настройки виртуальных машин, контроля их состояния, авторизации пользователей и др.

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