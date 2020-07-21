Разведчики общевойсковой армии ЗВО освоили новые парашютные системы Д-12 "Листик"

ЦАМТО, 20 июля. В Тамбовской области разведывательные подразделения общевойсковой армии ЗВО приступили к заключительному этапу сбора по воздушно-десантной подготовке с применением парашютных систем нового образца.

Военнослужащие освоили порядок укладки новых парашютов Д-12 "Листик", а также отработали элементы управления основным и запасным парашютами на специальных тренажерах воздушно-десантного комплекса.

В ходе сбора разведчики совершили прыжки на различные площадки. Новые парашютные системы позволили улучшить показатели точности приземления благодаря возможности корректировки направления спуска.

Всего к сбору привлекались более 500 военнослужащих, было совершено свыше 1000 практических прыжков, сообщает пресс-служба Западного военного округа.