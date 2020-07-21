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ЦАМТО

Инженерные подразделения общевойсковой армии ЗВО получили новые средства маскировки и защиты

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Маскировочная сеть МКТ-2П
Маскировочная сеть МКТ-2П.
Источник изображения: masseti.narod2.ru

ЦАМТО, 20 июля. Инженерные подразделения общевойсковой армии ЗВО получили средства маскировки нового поколения. Маскировочный комплект МКТ-2П представляет собой капроновую сетевую основу с трехцветным уровнем затемнения до 65% пустынной расцветки.

Маскировочные сети позволяют скрыть военную технику и войсковые объекты от оптических средств разведки условного противника. Стандартные элементы МКТ-2П могут быть скомпонованы любым образом, что позволяет создавать маскировочные конструкции любого размера и конфигурации общей длиной до 18 метров.

Кроме того, инженерные войска общевойсковой армии ЗВО получили габионы насыпного типа (ГНТ), а именно фортификационные габионы ГНТ-1 и ГНТ-2. Изделия применяются для сооружения быстровозводимых укреплений для личного состава общевойсковых подразделений и военной техники. При создании конструкций учтена необходимость их оперативной транспортировки и быстрого наполнения при помощи инженерной техники или вручную, что позволяет в кратчайшие сроки возводить фортификационные сооружения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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