Инженерные подразделения общевойсковой армии ЗВО получили новые средства маскировки и защиты

ЦАМТО, 20 июля. Инженерные подразделения общевойсковой армии ЗВО получили средства маскировки нового поколения. Маскировочный комплект МКТ-2П представляет собой капроновую сетевую основу с трехцветным уровнем затемнения до 65% пустынной расцветки.

Маскировочные сети позволяют скрыть военную технику и войсковые объекты от оптических средств разведки условного противника. Стандартные элементы МКТ-2П могут быть скомпонованы любым образом, что позволяет создавать маскировочные конструкции любого размера и конфигурации общей длиной до 18 метров.

Кроме того, инженерные войска общевойсковой армии ЗВО получили габионы насыпного типа (ГНТ), а именно фортификационные габионы ГНТ-1 и ГНТ-2. Изделия применяются для сооружения быстровозводимых укреплений для личного состава общевойсковых подразделений и военной техники. При создании конструкций учтена необходимость их оперативной транспортировки и быстрого наполнения при помощи инженерной техники или вручную, что позволяет в кратчайшие сроки возводить фортификационные сооружения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.