Northrop Grumman передала НАТО третий БЛА RQ-4D "Феникс"

ЦАМТО, 20 июля. На авиабазу Сигонелла (Италия) 15 июля прибыл третий из пяти БЛА RQ-4D "Феникс", заказанных в рамках программы создания системы воздушной разведки наземных целей НАТО AGS (Alliance Ground Surveillance).

Для справки: RQ-4D "Феникс" является адаптированной версией RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40 ВВС США.

Как отметили в пресс-службе Альянса, присутствие трех БЛА на авиабазе Сигонелла расширит возможности Агентства управления наблюдением за наземной обстановкой НАТО (NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency – NAGSMA).

Перелет через Атлантический океан с авиабазы "Эдвардс" (шт.Калифорния) в Италию полностью контролировался операторами на авиабазе Сигонелла. БЛА вылетел 07:47 14 июля и совершил посадку через 21,8 часа. После проверки всех систем аппарат будет официально передан заказчику.

Как сообщал ЦАМТО, целью программы AGS является поставка НАТО системы, обеспечивающей поддержку проводимых операций и осведомленность командования СВ, ВВС и ВМС стран Альянса о ситуации в любом регионе мира. Система также будет использоваться НАТО для защиты войск и гражданского населения, контроля границ, обеспечения безопасности на море и поддержки гуманитарных операций. Главной оперативной базой AGS выбрана авиабаза ВВС Италии Сигонелла (Сицилия).

Подписанный в мае 2012 года Агентством NAGSMA с корпорацией Northrop Grumman контракт стоимостью 1,7 млрд. долл. предусматривает закупку и начальное обслуживание пяти БЛА большой продолжительности полета RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40, оснащенных РЛС нового поколения с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) MP-RTIP (носит обозначение AN / ZPY-2 в ВВС США), а также комплекта средств связи, включая спутниковую.

Первоначально предполагалось, что система будет принята на вооружение в 2015 году, но по различным причинам поставка была перенесена на более поздний срок. Первый БЛА RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40 совершил посадку на авиабазе Сигонелла 21 ноября 2019 года. Второй БЛА прибыл 19 декабря 2019 года. Оставшиеся БЛА должны быть переданы заказчику к концу 2020 года. Полностью система AGS будет передана НАТО после завершения испытаний ее наземного и воздушного компонентов в комплексе.

В настоящее время в программе AGS принимают участие 15 государств: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и США. Система AGS будет находиться в собственности НАТО и эксплуатироваться всеми странами-союзницами. Все члены блока будут получать доступ к данным, полученным с использованием AGS.