В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400

ЦАМТО, 20 июля. В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку ЗРС С-400, передает "РИА Новости". Соответствующий законопроект внесли конгрессмены Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол.

Документ получил название "Закон о противодействии экспорту российских вооружений", в нем предлагается признать поставки С-400 "существенной сделкой", что по действующему американскому законодательству требует ввода санкций.

Предложение конгрессменов опубликовано на сайте Кинзингера.

Как напоминает "РИА Новости", поставки ЗРС С-400, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля прошлого года. США потребовали отказаться от сделки и приобрести их комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов ЗРС С-400 на сумму в 2,5 млрд. долл. В июне стороны достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.