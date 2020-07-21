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ЦАМТО

В ОСК разрабатывают беспилотные суда для Минобороны

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Президент ОСК Алексей Рахманов
Президент ОСК Алексей Рахманов.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

ЦАМТО, 20 июля. Специалисты АО "ОСК" разрабатывают беспилотные суда, в том числе в интересах Минобороны РФ, появление которых ожидается с 2021 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава АО "ОСК" Алексей Рахманов.

"Опытные образцы уже на воде и проходит испытания, есть много интересных решений. В окончательной конфигурации они начнут появляться со следующего года", – сказал А.Рахманов в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на советующий вопрос.

По его словам, такие разработки ведутся, в том числе в интересах Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
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