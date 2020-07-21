ЦАМТО, 20 июля. На Форуме "Армия-2020" пройдет круглый стол по развитию Арктического региона. Организатор мероприятия – Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

В экспертном обсуждении примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".

В рамках дискуссии планируется обсудить деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в Арктической зоне, а также вызовы и угрозы национальным интересам в данном регионе.

Кроме того, планируется рассмотреть исторические вопросы развития, международного сотрудничества, экономические и экологические аспекты присутствия России в Арктике, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума "Rusarmexpo.ru".

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.