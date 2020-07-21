Корабельный вариант 57-мм боевого модуля создали в России

В России создали морской вариант боевого модуля АУ-220М калибра 57 миллиметров на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО. АУ-220М можно будет использовать на кораблях и катерах небольшого водоизмещения.

Как рассказал генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных, эксперты положительно оценивают возможность применения модуля в ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС.

АУ-220М - необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Он выполнен в виде дистанционно управляемой артиллерийской установки.

Светлана Цыганкова