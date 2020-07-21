Haqqin (Азербайджан): обнулились очки в июльской войне против Азербайджана

Автор разбирает причины вооруженного противостояния Баку и Еревана на границе двух стран. Азербайджанский автор, называя сложившуюся ситуацию провокацией Армении, считает, что к эскалации привела противоречивая внешняя политика Еревана, стремящегося втянуть в конфликт третьи силы.

Провокация, предпринятая 12-15 июля Арменией на межгосударственной границе в Товузе, наглядно продемонстрировала стремление армянских властей вовлечь в конфликт между двумя странами глобальные силы. Но и в этот раз армянскую сторону постигла неудача, в определенной степени обусловленная геополитическим просчетом руководства страны, а отчасти и чрезмерным увлечением ее военного командования "компьютерными играми".

Затянуть бы в Тавуш из Товуза

В итоге же внешнеполитические последствия для Еревана товузской провокации - уже проявившиеся и будущие - представляются весьма неутешительными.

Все как один международные эксперты прежде всего обращают внимание на тот факт, что азербайджанская сторона в силу ряда веских обстоятельств ни в коей мере не была заинтересована в эскалации напряженности на границе между двумя странами. Во-первых, Товуз находится далеко от оккупированных территорий и никаких тактических преимуществ Азербайджан в этом направлении не приобретает. Вторым обстоятельством является то, что Товузская приграничная зона была отдана под оперативное командование пограничных войск. Даже если представить, что Баку собирался именно там предпринять нападение на Армению, то в этом направлении как минимум необходимо было сконцентрировать значительные военные ресурсы, чего, как выяснилось, не было. Кроме того, зона оперативного действия в этом районе достаточно ограничена - в радиусе она не превышает нескольких десятков километров, а пересечь границу, чтобы углубиться на армянскую территорию, означало бы навлечь на себя противодействие военных сил ОДКБ, членом которого является Армения, и осуждение всех возможных международных организаций.

Вывод в связи с этой ситуацией может быть один: как раз на это - нарушение Азербайджаном армянской границы и, как следствие, вовлечение в пограничный конфликт ОДКБ - и рассчитывал Ереван, собираясь придать военному столкновению межгосударственный характер.

Метод для того, чтобы восстановить против Баку международные силы, а главное - военный блок ОДКБ, Ереван использовал испытанный, хотя однажды уже не сработавший. Во время апрельских событий 2016 года Армения уже делала попытку вынудить ОДКБ военным путем разбираться в армяно-азербайджанском конфликте. Однако страны-члены организации тогда указали, что оккупированная территория Азербайджана не входит в зону ответственности блока.

Звонок Засю

На этот раз Ереван рассчитывал представить вроде бы веские причины обратить на возобновление военных действий внимание руководства ОДКБ. Уже 13 июля, на второй день после собственной же провокации и возникновения угрозы военной эскалации конфликта, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян позвонил генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю и настаивал срочно принять меры. Еще недостаточно владея ситуацией, секретариат ОДКБ решил срочно провести экстренное заседание. Но буквально через пару часов, получив определенную информацию и немного разобравшись, генсек организации отменил его и ограничился днем спустя заявлением общего характера, призывая обе стороны к сдержанности.

Почему же и в этот раз Армения потерпела фиаско? Нелишне в этой связи напомнить, что в последние два года действия официального Еревана вряд ли можно назвать доброжелательными в отношении ОДКБ. Сначала Ереван отозвал своего представителя Юрия Хачатурова, который в тот момент являлся генсеком организации, возбудив против него уголовное дело и даже арестовав. Таким образом Армения потеряла ротационное право на пост генсека, но не пожелала этого признать и принялась блокировать назначение на этот пост представителя Белоруссии. А сейчас именно к нему, ставшему генсеком ОДКБ Станиславу Засю, вынуждена обращаться с просьбой о помощи.

Помимо всей этой предыстории, страны - члены ОДКБ трезво оценили ситуацию на границе между Арменией и Азербайджаном и фактически отказались признать "товузскую провокацию Еревана" межгосударственным конфликтом. Значимую роль здесь сыграла и реакция ведущего члена ОДКБ - России. О ней больше всех говорили как в Ереване, так и многие международные обозреватели.

Однако непонятно, на что надеялся нынешний лидер Армении Никол Пашинян, если всем очевидно, что к власти он пришел на волне антироссийских настроений, которые сам же вместе с соратниками усиленно подогревал.

Шойгу уточнил

С первых дней своего премьерства он к тому же во внешнеполитическом курсе принял прозападные внешнеполитические ориентиры. Люди вокруг Пашиняна, привлеченные им к руководству страной, не скрываясь, придерживаются антироссийских взглядов. Правда, придя к власти, он несколько изменил свою риторику, осознав, что для продолжения оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана нужна солидная военно-техническая база, которую может дать только Москва. Да и без российского газа стране не обойтись.

Надо сказать, несмотря на враждебные выпады из Еревана, Москва традиционно поддерживала военно-политическое и экономическое сотрудничество между Арменией и Россией. Сторонников Азербайджана в этой связи насторожили стартовавшие 15 июля, то есть буквально через несколько дней после инцидента на азербайджано-армянской границе, масштабные учения в подразделениях Южного военного округа ВС России.

Причем с участием дислоцированной в Армении 102-й российской базы. Однако министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что данные учения были запланированы давно и к пограничному конфликту Армении и Азербайджана отношения не имеют. Судя по всему, это действительно так, поскольку масштабные военные маневры не могут быть осуществлены без предварительной подготовки.

Таким образом, Москва недвусмысленно дала понять нынешнему руководству Армении, что не собирается вмешиваться в конфликт на чьей-либо стороне. И это несмотря на то, что в России, в том числе и на руководящих должностях, немало явных покровителей Армении. Бесконечные армянские авантюры, вне сомнений, основательно досаждают Москве.

Для антироссийских сил в Ереване нынешняя неудача с вовлечением ОДКБ явилась еще одним поводом для призывов к необходимости более тесной интеграции Еревана в евроатлантические структуры. Не исключено поэтому, что провокация на межгосударственной границе была предпринята с целью дискредитации России перед Западом - мол, бросила своего же союзника.

И без НАТО, и без России

Нынешний руководитель оборонного ведомства Армении Давид Тоноян работал в представительстве Армении в НАТО, и, как стало известно из дипломатических источников, на днях Ереван запросил консультации с альянсом. Тонояна, между тем, знают в близком кругу как заядлого любителя компьютерных игр, так что вполне может быть, что разного рода "стратегии" и "стрелялки" и навели его на мысль затеять, как, видимо, военному министру представлялось, масштабную геополитическую игру. Однако его новая "оборонная" концепция - "новая война за новые территории", провозглашенная в марте 2019 года, хороша для виртуальной аудитории, но имеет мало общего с реалиями в самой Армении и за ее пределами.

Как ни заискивают Пашинян и его команда перед западными "друзьями", в Брюсселе к Армении особого доверия не испытывают. Там не забыли эпопею с сотрудничеством между Арменией и Евросоюзом, когда после долгих лет переговоров в ноябре 2013 года Ереван отказался подписывать с ним договор об экономической ассоциации и предпочел Таможенный союз, а потом и ЕАЭС. То есть Москву. Ныне действующее соглашение Армения - ЕС, заключенное в ноябре 2017 года, основательно усечено по сравнению с проектом первоначального договора, отклоненного после множества длительных обсуждений. И Ереван можно понять - как не стремится он в лоно Европы и Америки, реальные ракетные установки и газ, не говоря уже о прочем, надежнее европейских посулов дать все это, в плохо пока обозримом будущем. То есть, как говорится, лучше синица в руке, чем журавль в небе…

Вместо резюме

В отличие от Еревана, который пытается усидеть на двух стульях, Баку открыто заявляет о своих внешнеполитических приоритетах. Стратегия Азербайджана запланирована на долгие годы вперед и будет развиваться в соответствии с практически достигнутой экономической независимостью. Урегулирование же конфликта с Арменией откроет еще большие перспективы для тесного политического и экономического сотрудничества Баку с партнерами, в первую очередь с соседями. Необходимость развития отношений с соседними странами еще раз подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев, дав инструкции новому министру иностранных дел страны Джейхуну Байрамову 16 июля 2020 года.

Что же касается Армении, то очевидно, что нынешнее руководство в Ереване хочет все же как-то завершить свой затянувшийся роман-сагу с Москвой, и различные военные авантюры с втягиванием третьих сил служат именно этой цели. Вспомним, что в свое время Армянское общенациональное движение (АОД) во главе с Тер-Петросяном добивалось независимости от Москвы, но потом вновь переориентировалось на северного соседа, чтобы было сподручнее безнаказанно оккупировать азербайджанские земли в 1992-94 годах.

А что в итоге? Перманентные авантюры ереванского истеблишмента лишили народ Армении возможности жить в мире и развиваться экономически. Конечно, после стольких десятилетий националистического угара, большинство населения и не осознает, что чужие земли ничего, кроме тяжкого бремени не принесли, что война, помимо огромных материальных ресурсов, которые изымаются как раз у народа, требует все новых человеческих жертв, что у властей, ищущих в консолидации то с тем, то с этим, нет никаких внешнеполитических ориентиров, а у страны - будущего.

Может, Тонояну кажется, что он преодолевает очередной уровень в компьютерном сражении, но философский парадокс любой азартной игры в том и состоит, что даже если игрок достигает наивысшего уровня, она все равно заканчивается и… очки обнуляются.

Ильгар Гусейнов