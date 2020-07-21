Войти
ТАСС

Мотострелки проведут двусторонние учения на Северном Кавказе в рамках внезапной проверки

338
0
0
Военнослужащий 150-й мотострелковой дивизии подготавливает гаубицу 2А65 к боевым стрельбам на полигоне
Военнослужащий 150-й мотострелковой дивизии подготавливает гаубицу 2А65 к боевым стрельбам на полигоне.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Учебно-боевые задачи также выполнят подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Одиннадцать двусторонних ротных тактических учений мотострелковых соединений 58-й армии, дислоцированных в Чечне, Дагестане и Северной Осетии, пройдут в рамках внезапной проверки боевой готовности. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Мотострелки ЮВО проведут двусторонние тактические учения в составе ротных тактических групп. Действия общевойсковых подразделений поддержат самолеты и вертолеты армейской авиации четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что учебно-боевые задачи также выполнят подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск.

Учения с боевой стрельбой и с привлечением вертолетов армейской авиации пройдут на полигонах Серноводский в Ставропольском крае, Тарское в Северной Осетии, Дальний в Дагестане, Альпийский и Гвардеец в Чечне. В учениях примут участие более 3,5 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 450 единиц военной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.07.2020
Более 4 тыс. артиллеристов проведут стрельбы на Северном Кавказе и в Закавказье
03.05.2019
Новые учения: корабли НАТО вошли в Балтийское море
03.10.2018
В масштабных учениях на юге России участвуют около 20 самолетов
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:21
  • 2
El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»
  • 21.07 10:10
  • 2
Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении
  • 21.07 10:09
  • 46
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 21.07 09:17
  • 4
Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия
  • 21.07 09:02
  • 1
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 08:32
  • 3
«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье
  • 21.07 08:17
  • 33
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 21.07 06:41
  • 2
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 06:18
  • 2
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 06:16
  • 5
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании
  • 21.07 03:49
  • 1
Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре
  • 21.07 03:06
  • 1
Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран
  • 21.07 03:01
  • 1
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
  • 21.07 02:34
  • 10
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
  • 21.07 02:16
  • 19
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"