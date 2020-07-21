Мотострелки проведут двусторонние учения на Северном Кавказе в рамках внезапной проверки

Учебно-боевые задачи также выполнят подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Одиннадцать двусторонних ротных тактических учений мотострелковых соединений 58-й армии, дислоцированных в Чечне, Дагестане и Северной Осетии, пройдут в рамках внезапной проверки боевой готовности. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Мотострелки ЮВО проведут двусторонние тактические учения в составе ротных тактических групп. Действия общевойсковых подразделений поддержат самолеты и вертолеты армейской авиации четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что учебно-боевые задачи также выполнят подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск.

Учения с боевой стрельбой и с привлечением вертолетов армейской авиации пройдут на полигонах Серноводский в Ставропольском крае, Тарское в Северной Осетии, Дальний в Дагестане, Альпийский и Гвардеец в Чечне. В учениях примут участие более 3,5 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 450 единиц военной техники.