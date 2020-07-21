«С-400 нарушит баланс сил»: в Китае встревожены поставкой зенитных систем Индии

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Россия пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта и это тревожит Китай. С таким утверждением выступил автор статьи, вышедшей в китайском издании Sina.

По утверждению автора статьи, в настояще время обстановка в районах конфликта между Индией и Китаем весьма напряженная, Индия разместила в приграничной зоне отечественные зенитные комплексы "Акаш", которые могут доставить определенные проблемы самолетам "близлежащих стран". Однако размещение в зоне конфликта российских ЗРС С-400 может нарушить баланс сил в регионе и привести к множеству проблем.

Автор подчеркивает, что С-400 - это основа российской системы противовоздушной обороны и на сегодняшний день система является самой эффективной в мире. "Триумф", пишет автор, способен работать с использованием восьми типов ракет, обладающих различной дальностью пуска. В статье утверждается, что российская система значительно превосходит китайские ЗРС "Хунци-9" ("Красное знамя-9"), имеющие дальность действия 200 км, но не способных, в отличие от С-400, работать на средних и ближних дистанциях. В Китае для этого имеются ракетный комплекс "Хунци-16" среднего и малого радиуса действия, тогда как российский С-400 способен самостоятельно бороться с противником на всех дистанциях.

Таким образом, пишет издание, по своим характеристикам российский комплекс С-400 значительно превосходит аналогичные системы китайского производства как по дальности действия, так и по скорости перехвата. Именно поэтому Китай выделил три миллиарда долларов на закупку шести российских зенитных ракетных систем С-400.

Однако, подчеркивает автор, если Россия "в столь критический момент" поставит Индии большую партию С-400, то это вызовет большие проблемы.

Развертывание данного типа вооружения в приграничной полосе станет угрозой для многих стран, вплоть до того, что даже Россия будет вовлечена в региональные конфликты

- подводит итоги издание.