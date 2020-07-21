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Военное обозрение

Украина «обнаружила» в Чёрном море российскую подводную систему наблюдения

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Источник изображения: topwar.ru

Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Об этом пишет Defence Express со ссылкой на украинское исследование, проведенное с участием бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука (2014-2016 года).

В своей публикации Гайдук утверждает, что Россия "ведет подготовку подводного плацдарма" в Черном море, добиваясь этим "полного контроля над этим регионом, а также стремясь перенести боевые действия не только в космос, но и под воду". Утверждается, что некоторое оборудование, предназначенное для наблюдения за противником, Россия размещает на строящемся трубопроводе "Турецкий поток". Речь идет о системах "Дельта-МГА".

В публикации упоминается советская концепция трех рубежей освещения подводной и надводной обстановки: первая (океанская операционная зона), вторая (дальняя) и третья (ближняя). В Киеве обнаружили, что Россия строит в Черном море третью, развертывая там оборудование, предназначенное для слежения за кораблями противника.

Таким образом, утверждает Гайдук и Ко, в Черном море уже развернуты: пассивный гидроакустический комплекс МГК-608, 20 автономных гидроакустических станций "Амга-М", стационарные электромагнитные станции "Анаконда-СП".

Кроме того, продолжается размещение стационарных гидроакустических комплексов "Рациональность-ВГ5", которые "с большой вероятностью" будут интегрированы в российскую Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки, утверждается в исследовании.

На сегодняшний день известно о завершении строительства инфраструктуры центра управления этим комплексом. Организационно он будет входить в состав Новороссийской военно-морской базы. В перспективе РФ планирует развернуть еще один такой комплекс на мысе Сарыч

- утверждают в Киеве.

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Страны
Россия
Турция
Украина
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