Подбивший 67 американских самолетов Китай показал США воздушный бой

Воздушные силы Народно-освободительной армии Китая впервые выпустили видео, в котором показана картинка, которую видит пилот, находящийся внутри истребителя четвертого поколения J-10. Соответствующее видео «воздушного боя» с участием данных самолетов опубликовано в Twitter крупнейшей китайской новостной газетой People's Daily.

The Chinese PLA Air Force recently released a video of fighter jets in dogfights for the first time. The Northern Theater Command brigade in the video is known for its notable combat record, having shot down or damaged 67 warplanes in the Korean War against the US. pic.twitter.com/StFd8q0nv8 — People's Daily, China (@PDChina) July 15, 2020

В подписи к ролику сообщается, что представленные на кадрах истребители приписаны к бригаде Северного военного округа, сбившей или повредившей в ходе Корейской войны 67 американских самолетов. Пользователи, комментируя данное сообщение, удивились подобному заявлению КНР, официально не участвовавшей в конфликте, однако отметили, что в военных действиях, длившихся с июня 1950-го по июль 1953-го, были задействованы «китайские народные добровольцы».

Американское издание The Drive, обратившее внимание на ролик, отметило, что на версии данного видео (без музыкального сопровождения) китайские летчики общаются между собой на английском языке. Издание затруднилось назвать причину этого, не исключив, что речь идет о монтаже. Также, согласно The Drive, показанная в ролике кабина самолета принадлежит двухместной версии (J-10AS) истребителя J-10A, которая предназначена, в частности, для радиоэлектронной борьбы и обучения пилотов.

В ноябре 2018 года пользователь East Pendulum разместил в Twitter ролик, в котором показано выполнение истребителем J-10B (с установленным на нем российским двигателем) в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 фигур высшего пилотажа «кобра Пугачева» и «кленовый лист».

Китайский всепогодный многоцелевой истребитель четвертого поколения J-10 считается аналогом российского МиГ-35. Первый полет серийная машина совершила в июне 2002 года. Первоначально J-10 получали российские двигатели, в дальнейшем истребители планировалось оснащать китайскими.