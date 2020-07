Подбивший 67 американских самолетов Китай показал США воздушный бой

Воздушные силы Народно-освободительной армии Китая впервые выпустили видео, в котором показана картинка, которую видит пилот, находящийся внутри истребителя четвертого поколения J-10. Соответствующее видео «воздушного боя» с участием данных самолетов опубликовано в Twitter крупнейшей китайской новостной газетой People's Daily.

The Chinese PLA Air Force recently released a video of fighter jets in dogfights for the first time. The Northern Theater Command brigade in the video is known for its notable combat record, having shot down or damaged 67 warplanes in the Korean War against the US. pic.twitter.com/StFd8q0nv8